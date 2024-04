Feijóo reúne este martes a la Junta Directiva del PP coincidiendo con su segundo aniversario como presidente del partido

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, reunirá este martes a la Junta Directiva Nacional del PP, máximo órgano del partido entre congresos, en el que se hará balance de sus dos años como presidente nacional de la formación. "En el PP trabajamos para mejorar la vida de los españoles frente a un Gobierno al que sólo le preocupa sobrevivir", ha proclamado. En concreto, el 2 de abril de 2022, Feijóo fue elegido presidente del PP con el 98,35% de los votos en el XX Congreso Extraordinario que la formación celebró en Sevilla, con el que arrancó una nueva etapa del partido que puso fin al mandato de Pablo Casado. La guerra soterrada entre el equipo de Casado y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, venía de lejos pero implosionó a mediados de febrero de 2022 de forma virulenta con acusaciones de supuesto espionaje y corrupción. BALANCE DE ESTOS DOS AÑOS ANTE LA PLANA MAYOR DEL PARTIDO Este lunes, el portavoz del PP, Borja Sémper, ha defendido el balance de Feijóo en la presidencia del Partido Popular cuando se cumplen dos años de su proclamación como presidente, un periodo en el que, según ha dicho, la formación "no ha dejado de incorporar talento" y de "crecer electoralmente", así como de "aumentar su poder territorial". Sémper ha señalado que en la reunión de la Junta Directiva Nacional --un órgano de más de 300 miembros de la que forman parte los 'barones' territoriales y los parlamentarios del partido-- harán "un balance de estos dos años" y repasarán lo que ha ocurrido en la política española en ese periodo, haciendo además "una proyección a futuro". En este punto, ha destacado que en España hay 11 gobiernos autonómicos presididos por el Partido Popular, que participa también en el gobierno de Canarias. Además, ha señalado que el PP "triplicó su poder municipal en las capitales de provincia de España, pasando de gobernar en 11 a hacerlo en 32". "Entenderán que el balance político que hacemos nosotros no es malo, pero no es un balance político interesado, es que los datos, las matemáticas, los números, así lo avalan", ha enfatizado Sémper, para recordar que Feijóo "debutó con una mayoría absoluta" en Andalucía en junio de 2022 cuando llegó a la presidencia del PP y este pasado mes de febrero el partido ha logrado otra "mayoría absoluta también en Galicia". LAS EUROPEAS, LAS VASCAS Y LAS EUROPEAS El PP afronta este segundo aniversario como líder del PP con la vista puesta en tres citas electorales inminentes: las vascas, las catalanas y las europeas, y con la incertidumbre de cómo los resultados pueden agitar el tablero político nacional y afectar al Gobierno de Pedro Sánchez, que ha renunciado a presentar un proyecto de Presupuestos este año tras el adelanto electoral en Cataluña. Sémper ha dicho que esperan que el resultado del Partido Popular en Euskadi "aporte estabilidad" y que ocurra lo mismo en Cataluña, donde confían en que el PP sea "determinante". "En el País Vasco y en Cataluña, pero también en el conjunto de España, estamos convencidos de que se necesita otra política", ha apostillado. El propio Feijóo ha asegurado este lunes, en un mensaje en su cuenta oficial de la red social 'X', que el Partido Popular trabaja "para mejorar la vida de los españoles frente a un Gobierno al que sólo le preocupa sobrevivir". EL PP BUSCARÁ CERCAR A SÁNCHEZ CON EL 'CASO KOLDO' Y LA AMNISTÍA Feijóo ya prepara la estrategia electoral ante las citas con las urnas que se avecinan entre abril y junio, en las que habrá dos temas clave: la ley de amnistía que se tramita en el Senado y, que según los 'populares', es "inconstitucional"; y la "trama Koldo' sobre presuntas mordidas en la compra de mascarillas durante la pandemia que en 'Génova' ya han bautizado como 'caso Sánchez'. Es más, el PP quiere que se investigue la relación de la esposa de Sánchez, Begoña Gómez, con la aerolínea Air Europa, en medio de las negociaciones para el rescate de la compañía en 2020. De hecho, no ha descartado que la cite a comparecer en la comisión de investigación sobre el 'caso Koldo' que se ha constituido este lunes en el Senado.