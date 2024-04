El PP exige al Gobierno bajar el IVA de la luz y el gas en 2024 como aprobó el Congreso

El PP ha exigido este lunes al Gobierno de Pedro Sánchez bajar el IVA de la luz y el gas durante el año 2024, como aprobó el Congreso de los Diputados a instancias del Grupo Popular. Además, ha censurado la política fiscal del Ejecutivo tras haber vuelto a hacer "récord de recaudación", algo que, a su entender, evidencia que no practica la "justicia tributaria" sino que se dedica a "vaciar el bolsillo de los españoles". Los 'populares' han realizado esta petición de bajar el IVA coincidiendo con la subida del IVA al 21% en el gas natural que entra en vigor a partir de este mes de abril y que supondrá un encarecimiento medio de la factura de 4,12 euros al mes en el mercado libre, lo que representa cerca de 50 euros al año, según datos de Kelisto.es. En concreto, el coste medio de la factura, según cálculos de la compañía, era en marzo de 41,42 euros al mes en el mercado libre con un gasto promedio de 5.000 kilovatios hora (kWh) al año. Con la vuelta del IVA del gas al 21%, el gasto medio pasa a ser de 45,54 euros al mes. SITUACIÓN "PRECARIA" DE LAS FAMILIAS En una rueda de prensa en la sede del PP, tras la reunión del comité de dirección que ha presidido Alberto Núñez Feijóo, el portavoz de la formación, Borja Sémper, ha criticado esa nueva subida del IVA en el gas y ha exigido al Gobierno que cumpla con las iniciativas aprobadas por el Congreso, donde el PP consiguió sacar adelante la petición para que el Ejecutivo bajara la presión fiscal a la energía. "Hemos hablado también de la necesidad de exigir al Gobierno que cumpla con lo que se aprueba en el Congreso de los Diputados. El pasado 11 de marzo, aprobó una proposición no de ley del PP en la que se instaba al Ejecutivo a reducir el IVA al 5% en las facturas de la luz, del gas y biomasa durante el año 2024, del 21% actual al 5%", ha manifestado. Así, ha recordado que el pasado 1 de marzo el Gobierno "subió el IVA de la luz al 21% y, a partir de hoy, ocurrirá lo mismo con el gas". "La iniciativa aprobada en el Congreso de los Diputados exigía también que el impuesto de precios de la gasolina se redujera", ha añadido. Sémper ha señalado que estas rebajas fiscales, que "eran importantes" cuando fueron aprobadas por el Congreso, hoy siguen siendo "relevantes" porque "son necesarias por la situación energética de las familias, que es precaria, y porque además se trata de los objetivos también de desarrollo sostenible". "Y no se entiende que en muchos casos Se esté pagando más por el IVA que por el coste efectivo de la luz o el gas", ha enfatizado, para subrayar que además el Gobierno "ha batido un nuevo récord de recaudación del impuesto en 2023". "Esto no es justicia tributaria, esto es vaciar el bolsillo de los españoles", ha exclamado.