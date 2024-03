Carrizosa se reivindica como único candidato constitucionalista "no impuesto desde Madrid"

Barcelona, 31 mar (EFE).- El cabeza de lista de Ciudadanos para las elecciones catalanas del próximo 12 de mayo, Carlos Carrizosa, se ha reivindicado como "único candidato constitucionalista" que no ha sido "impuesto desde Madrid", en contraposición al socialista Salvador Illa y al popular Alejandro Fernández.

Así lo ha destacado en una entrevista con EFE, en la que ha acusado a Illa, a Fernández y también al candidato de Vox, Ignacio Garriga, de haber sido elegidos "a dedo" por sus respectivos líderes estatales, lo que los convierte en "candidatos marioneta".

"Aquí el único candidato constitucionalista que ha sido elegido por primarias he sido yo. Los otros lo han sido a dedo", ha puesto de relieve Carrizosa, recién ratificado como candidato de CS.

En su opinión, Illa es el cartel electoral del PSC por decisión del presidente del Gobierno y líder del PSOE, Pedro Sánchez, mientras que a Fernández lo ha avalado finalmente como cabeza de lista de los populares el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo.

"Yo no he venido impuesto desde Madrid, como ha pasado con el candidato de Feijóo y con el candidato de Sánchez", ha subrayado.

Para Carrizosa, "no ser un candidato dependiente de Madrid" le permite "garantizar" a sus electores catalanes que les será "leal" y no los "traicionará".

"Lo que hacemos lo hacemos pensando en el electorado de Cataluña, para garantizar sus libertades, con lealtad, y no con la propensión a venderlos" que, a su juicio, demuestran PSOE y PP, ha añadido.

Esta es la actitud, ha subrayado, que viene demostrando Cs desde su nacimiento en 2006: "Nosotros jugamos en otra liga, no estamos en el interés nacional de los líderes nacionales. Nosotros estamos en el interés de los catalanes".

También ha hecho hincapié en la voluntad de Cs de mantener sus siglas, su proyecto, sus principios y sus valores como partido, sin "venderse" ni disolverse dentro del PP.

"Cuando se dilucidó en este partido si se aceptaba o no una oferta que suponía la integración y la disolución en las siglas del PP para las elecciones de Cataluña, yo no solamente he tenido el apoyo unánime de todo mi comité autonómico, sino también del 99% de los afiliados catalanes y de más del 90% de los afiliados de España", ha celebrado Carrizosa, que durante las negociaciones entre Cs y PP se significó en contra de borrar la identidad de su partido.

Para las elecciones del 12 de mayo, Cs buscará erigirse en el dique de contención del independentismo, una bandera que también se disputan PP, Vox y el propio Illa, que se ofrece como alternativa a un Govern presidido por ERC o JxCat.

Cs representa, según Carrizosa, "el gran adversario del bipartidismo" que encarnan PP y PSOE y, a la vez, es "el gran enemigo del independentismo".

"Estamos en una especie de fuego cruzado", ha asegurado Carrizosa, que considera que Cs es percibido como "el verdadero coco para el independentismo": "Somos el partido que ellos no quieren ver ni en pintura", ha remarcado. EFE

