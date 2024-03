PNV llama, con motivo del Aberri Eguna, a la movilización masiva el 21A para "afianzar el proyecto político de Euskadi"

El manifiesto del Aberri Eguna de este año que el PNV celebrará el próximo domingo en Bilbao, bajo el lema 'Indar berria, Euskadi berria' (Nueva fuerza para una Euskadi nueva) cinco días antes de que comience la campaña para las elecciones al Parlamento Vasco del 21 de abril, hace un llamamiento de la movilización masiva de los vascos en las urnas para "afianzar el proyecto político de Euskadi", y avanzar en autogobierno "sin maximalismos", pero también "sin vetos". Además, censura que el Estado español, "inmaduro democráticamente", siga sin abordar la plurinacionalidad ni reconocer "los hechos nacionales diferenciales", y aboga por conseguir en Euskadi un "consenso amplio" en profundización del autogobierno vasco para poder "presentarlo con fuerza suficiente" en Madrid. La secretaria del EBB del PNV, Mireia Zarate, el cabeza de lista jeltzale por Álava, Joseba Díez Antxustegi, y la secretaria del Consejo Nacional de EGI, Beatriz Berlanga, han presentado este jueves en la Plaza Nueva de Bilbao su manifiesto de este año con motivo de la celebración del Día de la Patria Vasca, "un acto de autoafirmación" de la "identidad" de los vascos como pueblo, de su singularidad cultural y también de su "voluntad colectiva de existencia y pervivencia diferenciada en el mundo". El PNV asegura que "no se trata de una reivindicación contra nada ni contra nadie", sino de su "expresión genuina de pertenencia a un país, Euskadi, que aspira, por voluntad expresa de su ciudadanía, a tener un espacio como nación, en pie de igualdad con el resto de realidades nacionales en el concierto internacional". Para los jeltzales, en el Estado español la actividad política "se caracteriza por tener rasgos desalentadores, propios de un Estado inmaduro democráticamente". En este sentido, lamenta que "la permanente polarización, el rifirrafe constante, los intentos de deslegitimar la acción de gobierno y la falta de consensos básicos hacen que la desafección de la sociedad a la política sea notable". RECONOCIMIENTO PLURINACIONAL El PNV denuncia que "ninguno de los problemas estructurales" que existen en el Estado, "fundamentalmente su reconocimiento plurinacional, está siendo abordado". "Los intentos por desjudicializar la política y por devolver al ámbito del diálogo democrático las diferentes sensibilidades nacionales que se expresan históricamente incómodas con el actual marco estatal, encuentran difícilmente salida", añade. De esta forma, censura que sigan sin reconocerse "los hechos nacionales diferenciales, a expensas de la promesa suscrita por el nuevo Gobierno, de entablar procesos de diálogo que conduzcan a tal propósito". "Euskadi espera la oportunidad para poder actualizar, ampliar y mejorar su autogobierno", enfatiza. Según puntualiza la formación jeltzale, "es una demanda que no caduca y que deberá ser abordada sin maximalismos, pero también sin vetos que impidan un consenso amplio", que confía en que "fructifique en el ámbito vasco en primer término, para poder ser presentado con fuerza suficiente en el Estado". Se trata, tal como subraya, "de un camino complejo, pero ineludible, como lo es igualmente el proceso de actualización de la Lorafna, cuyos primeros pasos comienzan a darse en Navarra". LA "BUENA SALUD" DE EUSKADI El manifiesto del PNV resalta que Euskadi "protagoniza un tiempo excepcional" y asegura que, en datos macro, "goza de buena salud", con un 7% de paro, más de un millón de personas trabajan y cotizan a la Seguridad Social, "cifra nunca alcanzada hasta ahora", con un PIB per cápita por encima de los 35.000 euros, superando la media europea, y las exportaciones creciendo año a año, superando ya los 32.000 millones de euros, además de tener un nivel de bienestar y de calidad de vida "equiparable al de los Estados más avanzados". "La justicia social, la igualdad, la libertad y la solidaridad son los principios inspiradores de la acción política que nos han traído a este modelo socioeconómico que ahora atesoramos. Tales fundamentos deberán ser igualmente la base que siga guiando el progreso de nuestro país y de todas las personas que lo componen, en un compromiso intergeneracional que acompañe el desarrollo político, económico y social de Euskadi", asevera. "SUJETO POLÍTICO" En este contexto, el PNV remarca que puede decirse que los vascos son "cada día más Nación, más 'sujeto político', que lleva adelante su proyección como pueblo y que pretende tejer lazos comunes de convivencia y respeto a cada cual desde Baiona hasta la Ribera", reforzados "por un idioma que se recupera y fortalece buscando su oficialidad real en todo el territorio del euskera, y también en foros institucionales de la UE". "La pervivencia del euskera es un compromiso firme de nuestra sociedad. Todos debemos asumir la firme decisión de reforzar nuestra implicación personal para su utilización como idioma habitual en todos los ámbitos de nuestra vida", agrega. A su juicio, "solo así, con la asunción de compromisos personales y grupales", se podrá decir que "la conciencia nacional del pueblo vasco continúa dando pasos adelante: en la Mancomunidad de Iparralde, en la Comunidad Foral de Navarra, y en los tres territorios de la Comunidad Autónoma Vasca". La formación jeltzale tampoco se olvida de la diáspora, al que denomina "'octavo herrialde' (octavo territorio) del país, donde el acervo de la vasquidad se vive con pasión y compromiso". "Sí, somos cada vez más nación vasca. Sin embargo, la constatación de una realidad sólida y plausible no oculta los déficits y las carencias que al mismo tiempo puedan existir. Tampoco opacan las sensaciones instaladas entre la gente", indica. PRETENSIÓN DE "UN NUEVO CICLO" En su opinión, "tales percepciones, unidas al clima general de volatilidad, ha generado la percepción de que el momento que vive en Euskadi conduce a una encrucijada política de primer nivel, en la que desde determinados ámbitos se pretende abrir 'un nuevo ciclo" que rompa con el pasado inmediato". "Cierto es que un pueblo como el nuestro, que quiere plantearse su pervivencia en un futuro como nación, no puede vivir mirando permanentemente al pasado. El pasado debe servirnos, fundamentalmente, para aprender y para prevenir situaciones que no nos gustaría se repitieran en el mañana", advierte. El PNV subraya que "aventurar lo que deparará el porvenir sin afianzar los logros ya alcanzados, es como pretender subir a la montaña más alta del mundo sin cuerdas ni herramientas que nos permitan dar pasos con seguridad y firmeza; sin saltos al vacío que pongan en riesgo no ya el futuro sino el presente, y el bienestar que con el actual autogobierno hemos conquistado". "El pueblo vasco decidirá en todo momento cuál será el camino que desea seguir en su tránsito hacia su plena libertad. La voluntad de nuestra ciudadanía siempre ha sido el único motor que ha guiado nuestros pasos, y lo seguirá siendo", mantiene. Por eso, en este Aberri Eguna 2024, el PNV hace un llamamiento al conjunto de la sociedad vasca para que en las elecciones al Parlamento Vasco del próximo 21 de abril "se movilice masivamente para afianzar el proyecto político de Euskadi". "Participemos activamente para dejar constancia de nuestra voluntad de autogobierno, que no es otra cosa que nuestra garantía de bienestar. Acudamos a las urnas para, con fuerzas renovadas, seguir construyendo una Euskadi real, igualitaria, más justa, en paz y mejor para todas y todos. Hoy es Aberri Eguna, el día de la patria de las vascas y los vascos. ¡Movilicémonos por Euskadi!", anima. En este sentido, emplaza a todos los abertzales "repartidos por todos los confines del mundo y agrupados en las Euskal Etxeak", a celebrar y reivindicar este Aberri Eguna, colocando en casas y balcones la ikurriña.