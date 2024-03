Los comités de sequía de varias provincias andaluzas evaluarán la próxima semana su situación tras las últimas lluvias

Los comités de sequía constituidos en varias provincias andaluzas se reunirán la próxima semana para evaluar la situación de estos territorios tras las lluvias que se están registrando en los próximos días, que no están teniendo todavía una "incidencia muy elevada" en las cuencas andaluzas. Así lo ha indicado el consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, en una atención a medios durante una visita a la hermandad de El Gran Poder de Sevilla, donde también ha confirmado que no se están registrando "incidencias de importancia" en la comunidad autónoma como consecuencia de las lluvias de las últimas horas, aunque sí se están produciendo "centenares" de incidencias "menores". El consejero ha concretado que éstas se están produciendo "especialmente en relación con determinadas carreteras que están anegadas", así como tienen que ver con el aumento de caudal de determinados ríos en zonas afectadas por avisos de "nivel amarillo o naranja", sin que haya que lamentar "ningún incidente de manera grave, ni consecuencias para las personas ni para los bienes", según ha remarcado. El consejero ha aprovechado para avanzar la "previsión" de celebrar, "la semana que viene", diferentes reuniones de los comités de sequía en las provincias andaluzas, "especialmente aquellas que están sometidas a situación de emergencia", en los que "se evaluará por los especialistas y por los técnicos la situación que vivimos", según ha apuntado el consejero. APUESTA POR "SER PRUDENTES" Antonio Sanz ha apostillado que "la previsión nos debe llevar a ser prudentes, porque en este momento la incidencia" de las precipitaciones "sobre las cuencas andaluzas no es todavía muy elevada, aunque llueve", mientras que, sin embargo, los embalses de la cuenca del Guadalquivir habrían visto elevada la cantidad de agua embalsada "del 20 al 31,4 por ciento", según ha apuntado. Tras subrayar que este próximo fin de semana se prevén también "muchísimas lluvias" en Andalucía, Antonio Sanz ha confirmado así que "la semana que viene habrá comités de sequía en diferentes provincias, especialmente" en Cádiz y Huelva, y "evaluaremos todas las cuencas andaluzas para someter decisiones en relación con la situación de emergencia o alerta que tenemos en relación con la sequía". A la pregunta de si habría posibilidad de que se eliminen restricciones en el uso del agua que desde la Junta se han tomado recientemente en algunos puntos de Andalucía como consecuencia de la sequía, el consejero ha indicado que "se tomaron decisiones" al respecto "sin la previsión de lluvia que luego se ha correspondido", si bien ha abogado por "esperar a ver la evolución" de la situación de los embalses, teniendo en cuenta que la "incidencia" de las precipitaciones en cuencas andaluzas como las de la zona del Campo de Gibraltar, en la provincia de Cádiz, o en la Axarquía de Málaga no está siendo tan elevada como en la del Guadalquivir, ha abundado. De esta manera, la situación de zonas como esas o las de la provincia de Huelva y zonas del interior de Andalucía "requerirá todavía un estudio para que sepamos qué decisiones se van a tomar", ha explicado el consejero, quien ha insistido así en abogar por "ser prudente" y "esperar a la incidencia de este fin de semana", en el que se espera "mucha lluvia". "Sería muy precipitado tomar decisiones sabiendo que va a llover", ha comentado en esa línea Antonio Sanz antes de concluir expresando el deseo de que, "ya que acaba la Semana Santa, ojalá llueva todo lo que pueda para que podamos tomar decisiones en relación con los comités de sequía" que se reunirán "la semana que viene en diferentes provincias" andaluzas, ha finalizado.