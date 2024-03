La Policía lanza un plan contra sectas al detectar que captan adeptos por redes y se expanden fuera de zonas aisladas

La Comisaría General de Información de la Policía Nacional ha puesto el foco en las sectas destructivas lanzando un plan operativo pionero en esta materia que trata de contrarrestar la proliferación de este tipo de fenómeno delictivo que aprovecha las redes sociales para captar adeptos, expandiéndose más allá de zonas aisladas. "Las sectas no se concentran sólo en zonas rurales y aisladas, como tradicionalmente se podría pensar. Tampoco tienen por qué ajustarse sólo al contacto físico, ya que la captación también se da cada vez más en redes sociales, en internet o por teléfono", ha señalado en una entrevista con Europa Press una responsable de la Comisaría General de Información. El pasado 13 de marzo, la Policía Nacional anunció la puesta en marcha del plan operativo para afrontar de manera efectiva y coordinada esta amenaza, ya que estos grupos o los líderes sectarios "utilizan técnicas de manipulación coercitiva para la captación, adoctrinamiento y control de los adeptos" a través del engaño. CREACIÓN DE UN OBSERVATORIO Con el plan operativo, además, se va a crear un observatorio especializado en sectas destructivas para ampliar el conocimiento sobre este fenómeno delictivo, que se suma al correo electrónico 'sectasdestructivas@policia.es'. "No hay un perfil definido de sus líderes ni de las víctimas, pero sí se sabe que el elemento común de todas es la utilización de técnicas coercitivas para la manipulación de la voluntad de las víctimas", ha explicado la responsable policial. "También es común que se capte a la víctima en un momento de vulnerabilidad. Piensan que les hará un bien en este momento concreto de mayor vulnerabilidad personal, que puede ser ligado a un aspecto económico, familiar o de otra índole", prosigue este mando, que apunta que las sectas de carácter meramente religioso van cediendo paso ahora a lo que define como "espiritual a la carta" al ajustarse al interés del líder. REFORZAR LA PREVISIÓN Y VISIBILIDAD "Las sectas destructivas han sido siempre objeto policial pero ahora se entiende que hay que reforzar la prevención y la visibilidad de esta problemática, que las víctimas se sientan identificadas por otros casos y, de esta forma, facilitar que denuncian", continúa la responsable de la Comisaría General de Información en declaraciones a Europa Press. Para este cometido la Policía Nacional cuenta con el correo electrónico 'sectasdestructivas@policia.es', al que los ciudadanos pueden dirigirse de forma anónima y confidencial sin son víctimas de estas sectas o quieren poner en conocimiento de agentes policiales especializados posibles comportamientos ilícitos. Gracias a este correo, por ejemplo, se montó una operación en Albanilla (Murcia) para detener al líder espiritual, que se autodenominaba 'Trascendencia Total', de una comunidad que suministraba "mercurio purificado" a sus adeptos. Esta secta se situaba en un complejo que ocupaba 100.000 metros cuadrados formado por multitud de casas cueva, albergue, almacenes, templos e incluso búnkeres y laboratorios clandestinos. El cabecilla, que ingresó en prisión, usaba mercurio para crear lo que anunciaba como "elixires energizantes". ESPECIALISTAS PARA UNA ATENCIÓN INTEGRAL En la Comisaría General de Información dan cuenta de que cada vez que se difunde una noticia sobre una actuación contra sectas se incrementa el número de posibles víctimas o allegados que denuncian situaciones de vulnerabilidad relacionados con este tipo de problemáticas. "El correo lo atiende especialistas en la materia, por lo que el papel de la Policía no se enmarca sólo al plan operativo, también es importante asesorar y ofrecer una respuesta asistencial a los ciudadanos, dentro de la atención integral a las víctimas", recuerda esta responsable. Desde la Policía apuntan que una secta, por sí mismo, no constituye un delito único, ya que no existe el delito así recogido en el Código Penal, aunque estos grupos sí son generadores de delitos de tipo, desde económico, a los que van contra la libertad sexual, coacciones o de trata. "Son facilitadores para conductas delictivas", enfatizan. También destacan la importancia de la obtención de evidencias suficientes como elemento de prueba para que las investigaciones policiales terminen en condena judicial, llegado el caso. "Es muy importante probar que se anuló la voluntad", indica la integrante del Servicio de Información. PELIGROSIDAD Y FINALIDAD DE LAS SECTAS En este sentido, también se tiene en cuenta el elemento de peligrosidad: "No es lo mismo un aislamiento de mucho tiempo o si es cuestión de horas, o si hay menores implicados, incluso menores nacidos en este tipo de sectas, lo que implica que se tenga que priorizar la actuación policial". La finalidad de las sectas destructivas se resumen un interés de poder, un interés económico o un interés sexual. "No siempre se dan todos; el sexual, por ejemplo, puede ser una técnica de control de la persona sobre su voluntad, y puede darse por exceso y por defecto, al tratar de limitar o controlar este aspecto de la vida", explica. En el plan operativo contra las sectas también se integra la perspectiva de género, ya que se tiene en cuenta los derechos humanos de las víctimas en caso de mujeres y niñas, por ser a priori más vulnerables. Desde la Comisaría General de Información apuntan también que, aunque no tiene por qué ser predominante, los extranjeros en España a priori pueden ser potencialmente víctimas de estas sectas "por la falta de arraigo y también por desconocer muchas veces la protección pública en caso de caer en estas redes". Por eso entienden que el plan operativo es pionero y sitúa a la Policía Nacional a la vanguardia en la lucha contra estas sectas destructivas, entre otras cosas por potenciar la colaboración internacional con otros países, tanto para pedir como para facilitar información.