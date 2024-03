Puigdemont cierra un acuerdo con 7 formaciones para el 12M y reivindica el espíritu de suma

El candidato de Junts a las elecciones catalanas, Carles Puigdemont, ha reivindicado este martes el espíritu de suma que demanda su partido para sobreponerse a la "resignación" que ofrece el Estado para Catalunya. Lo ha dicho en un acto en Perpignan (Francia) en el que ha firmado el 'Acuerdo del Vernet' junto a 7 formaciones más pequeñas para liderar una candidatura que vaya más allá de las siglas de Junts: Joventut Republicana, Verds-Alternativa Verda, Reagrupament, Acció per la República, Estat Català, Moviment d'Esquerres de Catalunya (MESCat) y Demòcrates. Con el mismo fondo azul que en el acto de Elna (Francia), en el que no hay las siglas de Junts, los partidos firmantes del acuerdo se comprometen a acompañar a Puigdemont "en el camino hacia su restitución en plenitud". Para Puigdemont, la firma con estos partidos demuestra la voluntad de Junts de querer sumar "para construir un proyecto que gobierne, pero que lidere, y que lo haga sin dejar ninguna carpeta de lado y sin salir renunciado de casa". "A los responsables de estas fuerzas que venís de tradiciones diversas, a veces enfrentadas, algunas muy antiguas y pioneras en la defensa de los derechos y libertades de Catalunya, otras más recientes, hoy os agradezco esta voluntad de sumar desde vuestras identidades", ha destacado. Se trata, ha añadido, de ofrecer un buen gobierno y de recuperar "la autoestima y la ambición nacional" para acabar el trabajo que, en su opinión, dejaron a medias en 2017, y de hacerlo sin complejos y aprovechando la preparación y la experiencia acumulada. COSTES "INSOSTENIBLES" Con la firma de este martes, el expresidente catalán y eurodiputado de Junts cree que dan un paso en la dirección correcta tras calificar de "elevadísimos e insostenibles" los costes de la dependencia del Estado, en sus palabras. "Que sistemáticamente los partidos que gobiernan España, sea el partido de Illa o el de Fernández, dejen tirado a ocho millones de personas y a la vez sobrealimenten la economía de Madrid, sólo puede ser contestado y combatido desde Catalunya, con una actitud de firmeza y con alguien que no tenga las manos ligadas en Madrid", ha puntualizado. RESIGNACIÓN En su opinión, hay que pasar página ante una situación que considera que castiga a los catalanes y beneficia de forma "escandalosa" la comunidad de Madrid, y ante la que reprocha que sólo se les ofrezca resignación y conformidad. Tras defender que la independencia es lo único que puede asegurar el futuro y el bienestar de los catalanes, ha asegurado que ninguna de las propuestas que ha podido formular el Estado en estos años lo ha desmentido, siempre que contara con las competencias, herramientas y recursos financieros que tienen otros. "Una Catalunya independiente que pueda valerse de sus recursos es un proyecto con más posibilidades de construir una sociedad más justa y próspera. No os resignéis, no os conforméis, las cosas pueden cambiar", ha subrayado. Según Puigdemont, cuando los catalanes miran al Govern en busca de respuestas a retos como la sequía, la inmigración o Rodalies "puede que no las encuentren por incompetencia, pero hasta siendo competentes, puede que no las encuentren por falta de competencia y recursos". La consecuencia de reclamar durante estos años, ha proseguido, ha sido "la represión, no sólo política y judicial, también hay una represión económica y la sufren ocho millones de catalanes" en forma de falta de ejecución de compromisos presupuestarios, por ejemplo. ACUERDO DEL VERNET El acuerdo firmado por las siete formaciones recoge la necesidad de construir un "frente de país tan amplio como sea posible" para recuperar la iniciativa política y situar a Catalunya en una posición para culminar la independencia. "El movimiento independentista debe volver a la estrategia ganadora del 1-O. Catalunya no se puede permitir otra etapa de desunión y de luchas intestinas", reza el documento.