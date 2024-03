Feijóo y Alejandro Fernández se reúnen pero se mantiene en el aire su candidatura para las elecciones catalanas

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, y el líder 'popular' catalán, Alejandro Fernández, se han reunido esta tarde para "poner en común su visión sobre el contexto político actual" en Cataluña y en España, si bien el partido no ha aclarado si será el actual presidente regional el candidato para las elecciones catalanas del próximo 12 de mayo. En este sentido, fuentes del partido han explicado que la dirección nacional del PP finalizará en las próximas horas la consulta con los principales activos del partido en Cataluña y trasladará a la opinión pública la decisión". Asimismo, las citadas fuentes han aseverado que durante el encuentro, Fernández ha trasladado su "absoluta disposición al partido". "Finalizada la negociación con Ciudadanos, hoy he trasladado al Presidente Núñez Feijóo mi absoluta disposición. Como candidato a la Generalitat, como afiliado de base, siempre ayudaré en todo lo que pueda a que el PP de Cataluña obtenga el mejor resultado posible", ha escrito en un mensaje en la red social X, recogido por Europa Press. Precisamente, 'Génova' insistió la semana pasada en que no perjudicaría dilatar la elección de su candidato en Cataluña ya que entonces la prioridad era integrar a Ciudadanos. Sin embargo, sendas formaciones rompieron las negociaciones el pasado viernes y finalmente no irán juntos a las elecciones, un fracaso que acabó con la dimisión del secretario general del partido naranja, Adrián Vázquez, que había liderado esas conversaciones por parte de su partido.