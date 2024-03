De Andrés (PP) advierte de que "en la órbita sanchista a mentir le llaman cambiar de opinión" en sus propuestas

El presidente del PP vasco y candidato a lehendakari, Javier de Andrés, ha criticado que otras formaciones defiendan ahora, ante la proximidad de las elecciones vascas, propuestas que son "lo contrario" a lo que "decían y hacían". "Ahora en la órbita sanchista a mentir le llaman cambiar de opinión", ha advertido. El PP vasco ha presentado este sábado en un acto en Bilbao a sus candidatos para las elecciones del próximo 21 de abril, a las que concurren con "la ilusión de crecer, de seguir sumando, de seguir logrando apoyos" en una Euskadi que representan "en muy buena medida y con una sensibilidad particular, distinta y mucho más eficaz que otras", ha señalado Javier de Andrés. Así, ha subrayado que los candidatos del PP están "comprometidos con el País Vasco" y han venido defendiendo propuestas como un plan de choque en la Atención Primaria, ante el que el PNV y "otros partidos que lo respaldan" votaron "en contra", o como iniciativas en las distintas instituciones para "poder lanzar a los 'okupas' en unos plazos breves, en concreto en 24 horas". Asimismo, ha añadido, desde el PP se ha venido reivindicando que "no se podía estar metiendo la mano en la cartera de la clase media" y, por tanto, pidiendo "bajadas de impuestos", en vez de "cargar con más y más impuestos" como hacen "tanto el Partido Socialista como el Partido Nacionalista allá donde han tenido ocasión". Además, ha señalado que los candidatos del PP están comprometidos con "una sociedad abierta", que "conviva con su entorno, España, y también con el resto de Europa y del mundo", frente a un modelo en el que "se ha pretendido cerrar puertas, cerrar ventanas, establecer barreras". En esta línea, ha denunciado que ahora, ante la proximidad de los comicios autonómicos, se escuche decir a los candidatos de otras formaciones que "quieren plantear un plan de choque en favor de la atención primaria" o un plan para "poder lanzar a los 'okupas en 48 horas'" cuando "antes hacían y decían lo contrario". "Aquellos que han establecido subidas de impuestos y ahora dicen que no hay que meter la mano en la cartera de la clase media, es que han cambiado de opinión. Quienes ahora dicen que quieren una sociedad abierta y han construido una sociedad cerrada, es porque han cambiado de opinión", ha criticado el candidato a lehendakari del PP, que ha advertido de que "ahora en la órbita Sanchista a mentir le llaman cambiar de opinión". Por contra, ha valorado que los candidatos del PP tienen "probada su trayectoria" y "es gente que lo ha hecho antes, lo dice ahora y lo va a seguir diciendo más adelante porque no cambian de opinión en estas cosas, es decir, porque no mienten". "Porque es gente de fiar, de confiar", ha concluido.