Gamarra exige la dimisión de Armengol por el 'caso Koldo'

La secretaria general del Partido Popular, Cuca Gamarra, ha exigido en Ibiza la dimisión de la presidenta del Congreso, Francina Armengol, por el 'caso Koldo'. Durante un acto del PP celebrado este sábado, Gamarra ha considerado que Armengol debe "asumir responsabilidades" y dar explicaciones y, además, ha añadido que una institución como el Congreso no puede verse salpicada por un escándalo como este. En su intervención, la 'popular' ha manifestado que, de gobernar, se van a preocupar por temas como la insularidad y ha asegurado que el PP "es la esperanza para España". Por ello, ha insistido en que las Baleares tendrán al lado al Gobierno de Alberto Núñez Feijóo, si el PP accede al poder. LEY DE AMNISTÍA La secretaria general de los 'populares' se ha referido a la Ley de Amnistía, criticando al presidente Pedro Sánchez por, según su opinión, velar tan solo por su supervivencia y no preocuparse por otras cuestiones. Dicha ley permitirá a Sánchez "sobrevivir" en el poder, "generando una casta que se sitúa por encima de la ley". También se ha referido a la "imagen bochornosa" que este sábado han ofrecido a los españoles PSOE y Junts después de reunirse en Suiza. Sobre el encuentro, Gamarra ha exigido que se explique qué asuntos han abordado por que seguramente habrán hablado de temas como el referéndum de autodeterminación o el regreso de Carles Puigdemont. "Con la amnistía no acaba nada, empieza todo", ha advertido.