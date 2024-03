ERC se adelanta al Día de las Fuerzas Armadas pidiendo en el Congreso suprimir los desfiles militares

Esquerra Republicana ha registrado una proposición no de ley en el Congreso con el objetivo de que se supriman los desfiles militares o cualquier otro acto o ceremonia militar o castrense que suponga un gasto superfluo de exhibición militar. Se trata de una vieja reclamación de la formación independentista que ya lo intentó en vísperas del Día de la Hispanidad (12 de octubre), y que ahora insiste a dos meses de la celebración del Día de las Fuerzas Armadas el próximo 25 de mayo en Oviedo (Asturias). En su iniciativa, recogida por Europa Press, Esquerra Republicana muestra su "descontento frente a la inmoral cantidad de recursos económicos destinados" a estos desfiles militares, que han ido en aumento durante los últimos años. SE DILAPIDA DINERO PÚBLICO El partido independentista recuerda que estos desfiles no sólo se llevan a cabo cada 12 de octubre, sino que cada 30 de mayo se celebra el 'Día de las Fuerzas Armadas' con un acto central en alguna ciudad española, donde se realiza también un desfile militar para lo que el Gobierno español "tampoco escatima en dilapidación de dinero público". Pese a la opacidad y la dificultad" para poder cifrar con exactitud el gasto de los últimos años, ERC señala que el "derroche" en el 'Día de las Fuerzas Armadas' aumenta anualmente desde 2017, y cree que ese dinero debería destinarse a fines sociales. La iniciativa de ERC se debatirá y votará próximamente en la comisión de Defensa del Congreso que dirige el expresidente valenciano Alberto Fabra y que aún no ha fijado fecha para analizar estos asuntos.