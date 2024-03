Mediavilla (PNV) acusa Díaz Ayuso y Yolanda Díaz de usar los términos "libertad" y "privatizar" como "armas arrojadizas"

El responsable institucional del EBB del PNV, Koldo Mediavilla, ha acusado a la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y a la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, de utilizar los términos "libertad" y "privatizar" como "armas arrojadizas". "Cada una moldea el concepto a su antojo para que la gente lo termine asumiendo con normalidad. Desinformación y bulo de la mano", ha criticado. En un artículo publicado en su blog, recogido por Europa Press, el dirigente jeltzale critica así la intervención este pasado lunes de Isabel Díaz Ayuso en el Club Siglo XXI, en Madrid, y señala que "las barbaridades que la máxima representante de la Comunidad de Madrid dijo en ese foro, no eran improvisadas ni suponían un desliz". Mediavilla, que acusa a la presidenta madrileña de "sentar cátedra y alimentar el odio con semillas de falsedad y manipulación", lamenta el "cómplice semblante" del líder del PP vasco, Javier de Andrés, y le censura que no pusiera "ni un pero, ni una matización, al derrape mental de la presidenta madrileña". "Al contrario, se sintió halagado y cómodo ante la soflama encendida de la deslenguada mandataria madrileña. Como el copiloto excéntrico de una extraña pareja a la que le gusta pasarse de frenada y salirse de la pista", añade. En este contexto, Mediavilla dice no augurar al candidato a lehendakari del PP "mucho recorrido con el catón panfletario de Ayuso". "Aquí no creo que la 'ayusización' de la política encuentre palmeros como lo que se dieron cita en el club Siglo XXI (...) Por suerte, Euskadi sigue siendo distinta", considera. Asimismo, el representante jeltzale lamenta que la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, "arremetiera" este pasado miércoles en Bilbao "contra la gestión del Gobierno Vasco". "La ferrolana ha creído que la mejor manera de arengar a los propios era dirigir sus dardos a sus socios y aliados vascos en Madrid, que son 'quienes privatizan los servicios públicos' o los mantienen con 'insoportables cifras de precariedad'", detalla. A su juicio, resulta "curioso" cómo Díaz Ayuso y Yolanda Díaz "coinciden en costumizar el lenguaje a su ideario político". "Cada una de ellas lo usa según su criterio. La madrileña transforma el término 'libertad' y la vicepresidenta lo hace con el verbo 'privatizar', convirtiendo ambas formulaciones en armas arrojadizas", argumenta. Para Mediavilla, cada una de ellas "moldea el concepto a su antojo para que la gente lo termine asumiendo con normalidad". "Desinformación y bulo de la mano. Eso y creerse en posesión de una superioridad moral respecto a sus rivales políticos. Conjunción de intereses de los extremos. Imprevisibles, pero reales", concluye.