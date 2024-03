Feijóo, al PSOE: "No puede dar lección de igualdad quien tiene en su biografía la ley del 'sí es sí' y tito Berni"

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha advertido al PSOE este viernes 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, que "no puede dar lecciones de igualdad un partido que tiene en su biografía la ley del 'solo sí es sí' y que tiene en su biografía los Koldos y los titos Berni", de manera que ha enfatizado que "este partido no le puede dar lecciones de igualdad y de protección de las mujeres a nadie". En un acto del PP en Córdoba con motivo del 8M, con la asistencia de la secretaria general, Cuca Gamarra, Feijóo ha reprochado en alusión a los socialistas y quienes le sustentan en el Gobierno que "hay partidos que intentan imponer una división de la sociedad y hoy han malversado la idea de feminismo para enfrentar a la sociedad en una reivindicación justa que realmente la han convertido en la argamasa del muro que intentan construir", de modo que "la malversación del concepto de feminismo acompañará a este Gobierno los meses que le queden", ha avisado. Asimismo, ha recordado que "han usado como excusa la igualdad muchas veces para enfrentarse dentro del Gobierno", rememorando en este caso "las discusiones históricas entre Podemos y el PSOE en la anterior legislatura", y que "han peleado por una bandera que no es suya, que es de la sociedad española". Frente a ello, Feijóo ha defendido que desde el PP se va a impulsar como propuesta un plan de conciliación que recoja la implantación de la semana "flexible y justa", así como un banco de horas, siendo "medidas que vienen para quedarse, para solucionar problemas y concretar los problemas reales y buscar soluciones factibles". En palabras del 'popular', "son medidas para hacer un cambio real en la actividad laboral, en la empresarial y en el compromiso familiar", de cara a "ayudar a flexibilizar de verdad la jornada laboral". Previo a su intervención, el presidente del PP ha moderado un coloquio con la primera teniente de alcalde del Ayuntamiento de Córdoba, Blanca Torrent; la senadora por Córdoba y portavoz de Agricultura en el Senado, Lorena Guerra; la codirectora creativa de la firma de moda cordobesa 'Matilde Cano', Marisa Cano, y la secretaria general de Inclusión Social de la Junta de Andalucía, Ana Vanesa García. ((HABRÁ AMPLIACIÓN))