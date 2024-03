Tellado dice que Armengol es la Negreira de la política española y exige que despeje las "sombras de duda" de inmediato

El portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, Miguel Tellado, ha sostenido que la presidenta del Congreso, Francina Armengol, es la Negreira de la política española y le ha exigido que despeje las "sombras de duda" de inmediato, en relación a la presunta trama en la que habría participado Koldo García, exasesor del exministro de Transportes José Luis Ábalos, para el suministro de mascarillas en la primera etapa de la pandemia. En una entrevista en Onda Cero, recogida por Europa Press, Tellado ha comparado a la presidenta de la Cámara Baja con el exvicepresidente del Comité Técnico de Árbitros José María Enríquez Negreira, quien presuntamente recibió pagos del FC Barcelona a través de sus empresas. A su juicio, Armengol "no está a la altura del cargo que ocupa" y "nunca debió haber sido nombrada". "Es una hooligan que se viste la camiseta del Partido Socialista, se sube a la tribuna del Congreso a moderar de forma irresponsable el debate político. Es la Negreira de la política española en estos momentos. Esa es la realidad y ejerce bastante mal la neutralidad que se le debiera exigir", ha apuntado Tellado. Al ser preguntado si su formación se plantea alguna iniciativa o mecanismo de protesta en caso de que la expresidenta balear no renuncie a su cargo, Tellado ha avisado que el PP es un partido de Estado y que "nadie espere numeritos". "Nos comportaremos como siempre nos comportamos, como un partido responsable que está y sabe estar en las instituciones", ha señalado. ÁBALOS, "CORTAFUEGOS" En otro punto, también en relación con el 'caso Koldo', Tellado ha asegurado que el PSOE ha utilizado a Ábalos como un "cortafuegos" para que "este caso no avance hacia arriba" porque en ese sentido, ha insistido, "si uno tira hacia arriba, tiene que concluir que el señor Sánchez lo sabía y lo tapó", ha considerado. Al hilo, el portavoz del Grupo Parlamentario Popular en la Cámara Baja ha avisado de que sería "de extrema gravedad" porque si Sánchez fuese conocedor de la existencia de un delito en el año 2021, precisamente cuando cesó al exministro, y "no lo puso en conocimiento de la Justicia y encubrió un delito, eso es también un delito", ha dicho. "Nosotros creemos desde el Partido Popular que Pedro Sánchez lo sabía y lo tapó. Que Pedro Sánchez era conocedor de todo esto y no hizo nada y que Pedro Sánchez es el máximo responsable político de todo esto", ha señalado Tellado.