El Gobierno de Ucrania agradece la ayuda de la UE y España a una delegación internacional con presencia española en Kiev

El Gobierno de Ucrania, encabezado por su presidente, Volodimir Zelenski, ha agradecido la ayuda de la UE a la delegación internacional que ha visitado Kiev este viernes y sábado, con motivo del segundo año de guerra en el país, y en la que ha participado el diputado socialista Pepe Mercadal. De esta forma, el Ejecutivo ucraniano ha trasladado el agradecimiento "por toda la ayuda obtenida de la Unión Europea", en la que ha contribuido España a través de la presidencia del Consejo de la UE. Así lo ha indicado el diputado socialista, que es también el secretario primero de la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso, a través de un vídeo compartido en sus redes sociales desde la capital ucraniana y en el que ha remarcado que su presencia ahí es para mostrar apoyo: "Estamos en Kiev para mostrar el apoyo de Europa a la resistencia ucraniana". Mercadal ha destacado que la visita está siendo "muy emocionante" y que los ucranianos "no están luchando solo para su libertad, por la integridad territorial de su país, sino que están luchando por la libertad de Europa. Están luchando por la preservación de un mundo". Es por ello que el diputado socialista ha señalado que los ciudadanos españoles han de ser "conscientes de esto", ya que, aunque el país se encuentre en el extremo occidental de Europa, "y ellos estén en el extremo oriental", también afecta a España lo que pase en Ucrania. "También nos afecta lo que pase en el frente de batalla. Nos interesa, es de nuestro interés nacional, para España y para Europa, que Ucrania recupere todo su territorio y tenemos que ayudarles", según Mercadal. El Gobierno ucraniano ha agradecido a España la ayuda financiera y militar, y por el acuerdo de acceso a la Unión Europea de Ucrania, que se consiguió durante la presidencia española y que "ha inyectado moral a toda la sociedad, no solo al gobierno, sino a toda la sociedad y también a los ciudadanos". "Esta sociedad necesita esperanza y la verdad es que la tiene. Están convencidos de que esta guerra se puede ganar, y se puede ganar si continuamos ayudando y si incrementamos nuestra ayuda tanto financiera como ayuda también militar", ha concluido Mercadal. Mercadal representa al Parlamento español en la Global Parlamentarians Network to Support Ukraine (U4U) y ha hecho un recorrido por Kiev junto a sus compañeros para comprobar los efectos de la guerra, y participará en el Forum Yalta European Strategy.