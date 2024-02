Raúl de Tomás: "Este empate sabe a victoria"

Madrid, 18 feb (EFE).- Raúl de Tomás, delantero del Rayo Vallecano y autor del gol del empate frente al Real Madrid, declaró que el punto sumado frente al líder "sabe a victoria" y aseguró, a nivel personal, que con el tanto marcado se "quita un peso de encima".

El delantero madrileño fue uno de los grandes protagonistas del derbi por su gol y porque tras 894 minutos logró estrenar su casillero realizador en Liga poniendo fin a una larga mala racha.

"Quiero felicitar al equipo, que ha hecho un trabajo buenísimo contra el Real Madrid, que ya sabemos el equipo que es. Hemos hecho un partido muy bueno y hemos sumado un empate que sabe a victoria. A nivel personal me he quitado un peso de encima. Por eso agradezco a Isi, que me ha dejado tirar el penalti a sabiendas que llevaba mucho tiempo sin meter gol", dijo Raúl de Tomás, en declaraciones a Movistar Plus.

Raúl de Tomás volvió a ser titular dos meses después en Liga coincidiendo con la llegada al banquillo como entrenador de Iñigo Pérez, que ha sustituido al destituido Francisco Rodríguez.

"Se ha notado también que he dado un plus mayor por el cambio de entrenador y porque todos tenemos que dar un paso adelante para buscar la salvación", confesó el ariete madrileño, que dio las claves para frenar al líder.

"Había que apretarles y no dejarles pensar porque tienen mucha calidad. Salimos a morder y vimos que la gente está con nosotros. Este empate nos refuerza porque no estábamos al cien por cien y nos vendrá muy bien", concluyó. EFE

