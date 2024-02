Feijóo insiste en que el 18F se enfrentan "el modelo de Galicia, de la estabilidad", con "el de Sánchez"

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha reiterado este domingo en un mitin en Ponteareas (Pontevedra) que en las elecciones gallegas del 18 de febrero se contrapondrá "el modelo de Galicia", que es "el de la estabilidad", con "el modelo de Pedro Sánchez". Y este último modelo significa, ha añadido el dirigente popular, decir una cosa y "exactamente lo contrario a las pocas horas", y que las mayorías "dependan de las minorías", algo que ve "lo contrario a la democracia". "¿Qué haría Pedro Sánchez sin Otegi? Nada. ¿Qué haría Pedro Sánchez sin el PNV? Nada. ¿Qué haría Pedro Sánchez sin su amigo Pablo Iglesias? Nada. ¿Qué haría Pedro Sánchez sin Puigdemont? Nada", ha recalcado el presidente del PP. Feijóo ha enlazado el discurso sobre la "estabilidad" de Galicia ironizado con los distintos modelos de contrato: "No conozco a nadie que tenga un trabajo y le vaya bien con trabajar hoy, no trabajar mañana y después una semana sin trabajar y otra trabajando. Esto es lo que le llaman los de Sumar 'fijos discontinuos'". En cambio, "a nosotros nos gustan los contratos indefinidos", que son los que "duran cuatro años", ha matizado posteriormente el también expresidente de la Xunta. "Si no hemos elegido bien, tenemos cuatro años para lamentarlo", ha remachado. En este contexto, ha pedido el voto para el PP de Alfonso Rueda con el objetivo de que Galicia siga con "estabilidad". Si la izquierda suma mayoría absoluta, ha advertido a continuación, habrá cuatro años de "modelo de Sánchez": "Cabreos del BNG con los del PSOE, cabreos del PSOE con los del BNG, aderezados con Sumar y con Podemos". En esta misma línea se ha pronunciado el presidente del PP en la provincia de Pontevedra, Luis López, quien ha cargado contra el Ejecutivo central, "dispuesto a cometer cualquier mayor infamia política conocida en los últimos tiempos" con "espectáculos bochornosos a diario". "¿Queremos que Galicia deje de ser ejemplo de la buena política e imite los barullos de otros lugares? Pues si no queremos que Galicia se funda en la inestabilidad, solo hay una receta: ¡Votemos!", ha proclamado el también presidente de la Diputación de Pontevedra. "LA MEJOR" SANIDAD DE ESPAÑA Esta tercera jornada de campaña de las autonómicas ha coincidido con una multitudinaria movilización en Santiago convocada por la Plataforma SOS Sanidade Pública --a la que han asistido todos los candidatos de la oposición-- para reclamar "un cambio" en la política sanitaria de la Xunta "o de sus autores". A esta manifestación han aludido, de manera más o menos explícita, casi todos los intervinientes en el mitin de Ponteareas. Alberto Núñez Feijóo ha defendido la gestión en el Sergas, "la mejor" sanidad de España, durante los 13 años que fue presidente. El líder del PPdeG ha mencionado varios proyectos de construcción de centros de salud y hospitales, entre ellos el Álvaro Cunqueiro de Vigo. "¿Exactamente, de qué se nos acusa?", se ha preguntado, para negar que haya "desmantelamiento" de la sanidad gallega. Precisamente, en este mitin ha participado el conselleiro de Sanidade de la Xunta, Julio García Comesaña, quien figura en la lista del PP por Pontevedra. Ha acusado a la plataforma convocante y a la oposición de "denigrar la sanidad" y de "manipular" a la ciudadanía. Aunque algunos participantes en la protesta fuesen "de buena fe", García Comesaña ha contrapuesto las cifras de los 20.000 aspirantes que este domingo acudieron a las oposiciones en Silleda, que quieren "trabajar en el Sergas"; con las personas que "van manipuladas" a manifestarse en Santiago. "Yo digo siempre que si nuestra labor es desmantelar y privatizar, realmente somos malos desmantelando", ha sentenciado el conselleiro, quien precisamente fue nombrado por primera vez en 2020, después de que Feijóo consiguiese su cuarta mayoría absoluta.