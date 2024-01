El SUP denuncia la situación de Barajas ante la Inspección de Trabajo y pide tomar medidas contra Royal Air Maroc

08/01/2024 Un avión aparcado en la pista durante el último día de la huelga del servicio de handling de Iberia, en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, a 8 de enero de 2024, en Madrid (España). Iberia ha cifrado el seguimiento de la huelga del handling entre los trabajadores sin servicios mínimos en una media del 19%, siendo el último día de los paros convocados por CCOO, UGT, USO y el Comité Intercentros en este servicio. La compañía ha reconocido en un comunicado que los problemas "con centenares de equipajes" han ido en aumento en las últimas horas en tres de los 29 aeropuertos en los que Iberia presta servicio de handling, Barcelona, Bilbao y Gran Canaria. POLITICA Gustavo Valiente - Europa Press

El Sindicato Unificado de Policía (SUP) ha presentado este jueves una denuncia con carácter de emergencia ante la Inspección de Trabajo por la persistencia de las "insalubres condiciones" en las que trabajan los policías en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas. La denuncia del SUP llega después de que este mismo jueves Interior haya anunciado el acondicionamiento de una cuarta sala en Barajas para solicitantes de asilo, después de semanas con críticas por el hacinamiento en estas instalaciones para atender a ciudadanos de países africanos que solicitan protección internacional al hacer escala en la capital. Por todo ello, el sindicato ha decidido "dar un paso más" presentando esta denuncia "después de dos semanas denunciando sin interrupción el caos reinante en las terminales madrileñas con fugas, entradas irregulares, personas hacinadas...", han reclamado en un comunicado. Asimismo, el SUP se ha preguntado qué pasará con las recetas médicas y necesidades sociosanitarias de estas personas que se agolpan en las salas, con los pañales de los bebés de la sala 2 o con las necesidades de higiene íntima de las mujeres y de todos los allí hacinados. "Ante la crítica situación de nuestros compañeros en el aeropuerto, creemos que es urgente que tanto la Inspección de Trabajo como el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales de la Dirección de la Policía, acudan lo antes posible a las áreas de trabajo de las terminales de Madrid Barajas donde prestan servicio entre chinches, cucarachas y otros insectos", ha reclamado el sindicato. Por otro lado, el SUP ha insistido además en que se tomen medidas contra la compañía Royal Air Maroc que llevan solicitando desde el inicio de la crisis. "Las previsiones para las próximas fechas no son nada esperanzadoras y el efecto llamada hasta que lleguen las imposiciones de visado de tránsito a las nacionalidades más conflictivas lo tenemos asegurado", ha añadido.