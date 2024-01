La instalación de autoconsumo baja un 27 % pero produce más y cubre el 3 % de la demanda

Madrid, 22 ene (EFECOM).- La potencia nueva instalada de autoconsumo en España cayó el año pasado un 27 % tras un extraordinario 2022, si bien la producción, con toda la potencia instalada que hay, algo más de 7 gigavatios (GW), creció casi un 60 % y cubre el 3 % de la demanda eléctrica.

La Asociación de Empresas de Energías Renovables, APPA, ha presentado este lunes el Informe Anual del Autoconsumo Fotovoltaico en 2023, año en el que el autoconsumo superó la barrera de los 7 GW, equiparándose a la potencia nuclear instalada, si bien su producción, dado que sólo genera cuando hay sol es muy inferior, 1.200 horas al año el autoconsumo frente a las 8.000 horas de la nuclear.

Pese al descenso interanual de 2023, el primero de la serie histórica, la instalación de autoconsumo ha aumentado un 69 % en dos años, según los datos de APPA, y, según el presidente de APPA Autoconsumo, Jon Macías, con esta senda el objetivo del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (Pniec) de contar con 19 GW de autoconsumo en 2030 se puede alcanzar sin problemas.

En España ya hay más de medio millón de instalaciones de autoconsumo, si bien Macías ha dicho que al sector le preocupan los excedentes de las instalaciones, que dice que no se consiguen monetizar en su totalidad, con lo que APPA calcula que se pierden 131 millones de euros al año.

El director general de APPA, José María González Moya, ha indicado que en 2023 se instalaron en España 1.943 megavatios (MW), un 27 % por debajo de la cifra récord de 2022, con una caída más acusada en el sector de autoconsumo residencial, del 49 %, que en el industrial, en que fue del 13 %.

González Moya ha indicado que en 2023 se hicieron más de 127.000 nuevas instalaciones de autoconsumo, de las que el 88 % fueron residenciales (111.795 viviendas( y el 12 % industriales (15.509 empresas), con una inversión conjunta de 1.863 millones de euros, con lo que ya hay medio millón de instalaciones en España.

La potencia media de las instalaciones de autoconsumo en España es de 4,7 kilovatios para un autoconsumo residencial, similar a la de 2022, mientras que en el sector industrial la instalación media ha aumentado un 30 %, desde los 70 kilovatios de 2002 a los 91 de 2023.

Con la reducción de precios que ha habido para instalar autoconsumo, asociado a la reducción de los costes de los equipos, esa inversión tipo residencial sería de una media de 7.085 euros y los ahorros generados por esa instalación durante 2023 (208 euros/kilovatio hora) habrían supuesto el 14 % de la inversión, con lo que la inversión se recuperaría en sólo 7 años.

En el caso de las empresas, se recuperaría en sólo cinco años, debido a los mejores precios alcanzados al aplicar economías de escala en las instalaciones, a pesar de que los ahorros (152 euros/kilovatio) son menores que en el residencial.

Pese a los avances, en España sólo el 7 % de las viviendas unifamiliares y el 2 % de las empresas cuentan con instalaciones de autoconsumo, por lo que APPA considera que hay un potencial muy alto de instalación.

En cuanto a la producción y gracias también al pleno funcionamiento de las instalaciones que se hicieron en 2022, en 2023 ascendió a 7.262 gigavatios hora (GWh), frente a los 4.564 GWh que produjo el autoconsumo el año anterior.

El autoconsumo ha contribuido a la reducción de la demanda, que en 2023 tuvo una caída del 2,5 %, que sería del 1,27 % si se exceptúa el efecto que ha tenido el autoconsumo.

Esos 7.262 GWh son equivalentes al 3 % de la demanda nacional en 2023, mientras que en 2022 el autoconsumo sólo cubría un 1,8 %.

No obstante, González Moya ha dicho que no se aprovecha todo el potencial que hay, pues hay instalaciones en el ámbito industrial que no pueden verter excedentes por cuestiones regulatorias y técnicas.

Según el informe de APPA, el 18 % de la posible generación del autoconsumo se desaprovecha, 1.642 GWh que, según el informe, habrían tenido un valor cercano a los 131 millones de euros y sin pérdidas de excedentes se cubriría el 3,7 % de la demanda.

De cara a 2024, González Moya ha señalado que estiman que puedan instalarse como en 2023 1,9 GW de autoconsumo, no mucho más, aunque habrá que ver el efecto de la adenda al Plan de Recuperación.

En cuanto a los vertidos, ha indicado que el autoconsumo en España se encuentra lejos de ese volumen de vertidos del 5 % del sistema que la directiva de renovables europea considera razonable y ven lejos llegar a ese nivel, pues de 2022 a 2023 sólo ha pasado del 19 % al 18 %. EFECOM

cga/jlm