CC cree que Moncloa se dio "un tiro en el pie" pactando in extremis con Junts porque anima al resto a encarecer su voto

La diputada de Coalición Canaria en el Congreso, Cristina Valido, considera que el Gobierno "se dio un tiro en el pie" pactando 'in extremis' con Junts para salvar dos de sus decretos y los objetivos de déficit en el último Pleno porque con esa manera de negociar "anima" al resto de partidos del bloque de investidura a elevar el precio de sus apoyos, empezando por el suyo. En una entrevista al programa Parlamento de Radio Nacional, recogida por Europa Press, Valido ha apuntado que cree que el Ejecutivo aún no es consciente de las consecuencias de la estrategia que desplegó el pasado miércoles, al cerrar varios acuerdos con Junts justo antes de las votaciones para asegurarse la abstención de los independentistas. "ESPECTÁCULO LAMENTABLE" EN EL PLENO A su juicio, el miércoles se vivió un "espectáculo lamentable". "Estamos jugando con situaciones de familias vulnerables", ha recordado, incidiendo en que ella vivió "con preocupación" la posibilidad, que todo el mundo daba por segura, de que decayeran medidas para personas que las necesitan con urgencia y también los primeros compromisos del Gobierno sobre la 'agenda canaria'. Valido confiesa que sintió "alivio" cuando vio que Junts se abstenía pero que más tarde, cuando se conoció "la letra pequeñita de esos acuerdos", todos los socios del Gobierno hicieron la misma interpretación: "Empezamos a pensar que lo que nos ha dicho el PSOE es que podemos jugar a esto, a hacernos querer hasta el último momento". La diputada canaria teme que "algunas fuerzas políticas puedan llevarlo al extremo y hacer cada vez más complicada la situación". "El Gobierno se ha dado un tiro en el pie, ahora no nos podemos fiar ¿De qué nos vamos a fiar?", ha abundado. A LOS LEALES SE LES QUEDA "CARA DE TONTOS" Valido garantiza que mientras el Gobierno cumpla sus compromisos con su partido ella cumplirá "sin chantajes, ni peticiones de última hora", pero también destaca que le ha quedado claro que, "cuando se opte por una abstención, el voto de Canarias puede subir su precio". Se refiere, concretamente, a situaciones como la vivida en la última sesión plenaria, cuando la abstención de Junts convirtió en clave el voto de CC. Los dos decretos que salieron adelante (el tercero decayó por el rechazo de Podemos) y también los objetivos de déficit se aprobaron por un solo voto: 172 síes, frente a 171 noes. "Estoy convencida de también ERC está reflexionando sus movimientos a partir de ahora porque, a quienes cumplimos lealmente lo pactado se nos queda cara de tontos, así que el PSOE nos invita a actuar de otra manera", ha resumido.