Rueda se rodeará de los presidentes autonómicos del PP en una apelación a "construir España desde las CCAA"

El PPdeG organiza el próximo domingo en la explanada de Palexco de A Coruña el acto 'Queremos construir España desde las Comunidades Autónomas', al que están convocados todos los presidentes autonómicos del Partido Popular y que servirá de apoyo al presidente de los populares gallegos, Alfonso Rueda, en el marco de la precampaña electoral de los comicios del 18 de febrero. Así lo ha ratificado este martes la secretaria xeral del PPdeG, Paula Prado, en declaraciones a los medios, acompañada por el presidente provincial del PP, Diego Calvo, y el líder local del partido, Miguel Lorenzo. "Mientras otros no son capaces de convocar una Conferencia de Presidentes, desde el PP queremos demostrar que sí es posible reunir a los presidentes autonómicos para que aporten las soluciones que necesita España desde la unidad, la lealtad y, sobre todo, desde la igualdad", ha afirmado Paula Prado. Además, la número dos del PPdeG ha insistido en que "no es necesario romper la igualdad entre españoles para gobernar España", tal y como, ha asegurado, hace Pedro Sánchez con decisiones como condonar la deuda a Cataluña. "Queremos que Galicia sea protagonista de este acto porque somos una isla de estabilidad frente al ruido y la falta de soluciones de los partidos independentistas, porque somos un ejemplo en la adopción de medidas sociales, porque somos una referencia de diversidad, unidad y estabilidad; y porque somos una tierra que genera confianza", ha destacado. Asimismo, el presidente provincial del PP de A Coruña, Diego Calvo, ha agradecido la asistencia de los diferentes presidentes autonómicos en una "reunión de trabajo que refuerza" a Alfonso Rueda en un momento en el que, ha añadido, "toda España está sufriendo unas desigualdades que hasta ahora era impensables, que provocan que en función donde vivas tengas unos derechos o otros". Para la secretaria xeral del PPdeG el acto del domingo demostrará no solo la "unidad de la gran familia que es el Partido Popular", sino también "el compromiso del presidente Alfonso Rueda por Galicia y del resto de los presidentes autonómicos por sus respectivas comunidades". Algo de lo que, ha apuntado, "deberían tomar nota los partidos del multipartito de la oposición". "CARA DE GÓMEZ-REINO" Así, ha puesto el foco en el hecho de que estos partidos "están guardando su silla en Madrid y ponen sus intereses personales por encima de los intereses de Galicia", en referencia a la decisión de la candidata de Sumar y del candidato del PSOE de dejar su escaño en el Congreso después de las elecciones. "Al señor Gómez Besteiro se le está poniendo cara de (Antón) Gómez-Reino, que al día siguiente de las pasadas elecciones autonómicas volvió a su escaño en Madrid y se olvidó totalmente de Galicia", ha añadido Paula Prado, al tiempo en que ha incidido en una diferencia entre ambos: "Mientras que Gómez-Reino se apartó a un lado cuando se inició el proceso de sucesión en su partido, el candidato socialista ya está colocando a la alcaldesa de Lugo (Lara Méndez) en la rampa de salida". Según la secretaria general del PPdeG, todo ello respondería a que estos partidos "prevén unos muy malos resultados electorales y a su falta de opciones de formar gobierno". "Lo que los gallegos nos jugamos el 18 de febrero es seguir disfrutando de la estabilidad que ofrece un gobierno unido como el de Alfonso Rueda o un multipartito que solo piensa en guardar sus sillas porque perdieron la esperanza de permanecer, o incluso entrar, en el Parlamento", ha concluido. "HABRÁ NOTICIAS" DE LAS LISTAS DEL PPDEG En su intervención ante los medios, Prado también ha sido preguntada por las candidaturas populares, cuya elaboración ultima la formación y de las que "habrá noticias" esta semana, según ha ratificado. En la línea de lo que ya había manifestado en días anteriores, sobre la renovación, la dirigente popular ha recordado que hay "vacantes" en las distintas provincias en relación a 2020 tanto por personas que abandonaron el Parlamento tras las municipales, por asumir alcaldías, o que fueron en las listas del Congreso en las últimas elecciones generales, que se cubrirán con nombres diferentes.