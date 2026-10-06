Expertos en plantas lo confirman: uno de los mitos más extendidos en otoño tiene que ver con el riego

Persona regando plantas. (Magnific)

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El cambio de verano a otoño es uno de los momentos más desconcertantes para los aficionados a las plantas. Después de las altas temperaturas del verano, llega una época marcada por menos horas de luz, días más cortos y cambios en la frecuencia de las precipitaciones.

Es también una época en la que surgen muchas dudas sobre cómo preparar las plantas para el frío. Algunas recomendaciones se han transmitido durante años y se han convertido casi en normas, aunque no siempre tienen una base real.

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Para conocer qué hay de cierto en algunas de las recomendaciones más extendidas sobre el cuidado de las plantas durante el otoño, Infobae ha consultado a dos profesionales del sector. Por un lado, el jardinero Ignacio Guío, especializado en plantas y espacios verdes, y por otro, el floricultor Ángel Illescas, que comparte habitualmente sus conocimientos sobre el cuidado de distintas especies. Ambos han explicado qué prácticas tienen sentido durante esta época del año y cuáles conviene dejar atrás.

Ignacio Guío, jardinero.

El mito del riego en otoño

Uno de los errores más extendidos cuando llega el otoño es pensar que las plantas dejan de necesitar agua. Ignacio Guío y Ángel Illescas coinciden en que no es así: aunque el riego debe reducirse respecto a los meses de verano, no hay que eliminarlo por completo.

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“Uno de los mitos más peligrosos es pensar que, porque bajen las temperaturas, las plantas dejan de necesitar agua. En otoño hay que reducir el riego en muchas especies, pero no eliminarlo: lo importante es adaptarlo a la temperatura, la lluvia, la luz y las necesidades de cada planta”, explica Ignacio Guío.

“Los otoños son cada vez más cálidos y, aunque sí debemos reducir la frecuencia de riego respecto al verano, las plantas siguen estando activas y necesitan seguir recibiendo agua de forma regular”, asegura Ángel Illescas.

Ángel Illescas, floricultor.

No todas las plantas se podan en otoño

Otro de los hábitosque conviene revisar tiene que ver con la poda. La llegada del otoño no significa que sea el momento adecuado para podar todas las plantas, ya que cada especie tiene sus propios tiempos y necesidades. Realizar esta tarea cuando no corresponde puede incluso afectar a su desarrollo o a la floración posterior.

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Ignacio Guío señala que muchas especies se benefician más de esperar hasta el final del invierno y advierte de que una poda a destiempo puede debilitarlas o perjudicar su floración. Ángel Illescas coincide en que no existe un único momento válido para todas las plantas: algunas se podan en otoño, mientras que otras esperan al invierno o incluso a comienzos de primavera. Por ello, antes de sacar las tijeras, es importante conocer el ciclo de crecimiento de cada especie y adaptar la poda a sus necesidades.

El otoño también es época de flores

Que el verano haya terminado no significa que haya que renunciar a las flores. El otoño también es un buen momento para plantar determinadas especies y, además, es una época especialmente interesante para empezar a preparar el jardín de cara a la primavera. Durante estos meses se pueden plantar bulbos como los tulipanes, los narcisos o los jacintos, que permanecerán bajo tierra hasta que llegue el momento de florecer.

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La clave está en elegir especies adaptadas al clima y tener en cuenta que cada estación tiene sus propias plantas. No todas las especies florecen durante todo el año ni necesitan las mismas condiciones, por lo que conocer sus ciclos permite planificar mejor el jardín y aprovechar cada época.