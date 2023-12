Un estudio de Plataforma per la Llengua defiende la legalidad de oficializar el catalán en la UE

Plataforma per la Llengua ha presentado este miércoles en Bruselas un informe internacional impulsado por la entidad, según el cual "no hay ningún impedimento legal para que el catalán se convierta en la 25 lengua oficial de la UE", informa en un comunicado. Lo han explicado en rueda de prensa el presidente de la entidad, Òscar Escuder, junto a los autores, que son expertos en derecho y régimen lingüístico europeo. Son Karen McAuliffe, profesora de Derecho y Lengua en la Universidad de Birmingham, y Takis Tridimas, profesor de Derecho Europeo en el King's College de Londres y codirector del Centro de Derecho Europeo en esta institución, coordinados en el estudio por el jurista Pol Cruz-Corominas. El trabajo analiza los principales puntos sobre la legalidad de oficializar el catalán: si hay que ser lengua oficial en un estado miembro para ser oficial en la UE; si hay que ser lengua oficial en todo el territorio de un estado miembro o basta con serlo solo en una parte; y si es imprescindible que la lengua esté previamente mencionada en los Tratados para ser oficial. Los expertos critican que el Consejo de la UE fue restrictivo en 2004 con una petición de semi-oficialidad del catalán, alegando entonces que no era una lengua mencionada en los Tratados: el informe considera que ese no fue un criterio legal, sino de intereses políticos. Además, afirma que el Tratado actual es más inclusivo con lenguas como el catalán, por lo que negar ahora la oficialidad tendría menos cabida legal que entonces. LOS AUTORES En la rueda de prensa, Cruz-Corominas ha considerado paradójico que se denegara la oficialidad ahora, mientras la UE defiende el multilingüismo y proteger también las lenguas no estatales. Takis Tridimas ha explicado que el Consejo de la UE tiene toda la discrecionalidad para decidir cuáles son las lenguas oficiales y que no hay ningún impedimento legal para oficializar el catalán. Y Karen McAuliffe ha destacado la flexibilidad del régimen lingüístico de la UE y que hasta ahora se ha adaptado a sus necesidades políticas y pragmáticas, según ella. El presidente de la Plataforma, Òscar Escuder, ha dicho que la entidad ya ha enviado el informe a todas las representaciones permanentes europeas y que la entidad se reunirá este jueves en Madrid con una embajada para explicar las conclusiones.