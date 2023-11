Paco López: “Mañana tiene que ser el día”

Granada, 10 nov (EFE).- El entrenador del Granada, Paco López, afirmó en vísperas del encuentro contra el Getafe que este sábado “tiene que ser el día” en el que su equipo, penúltimo de LaLiga EA Sports con 6 puntos, se reencuentre con la victoria ante un rival "tremendamente competitivo" y aseguró que siente "toda la confianza del club" para continuar.

“Los resultados dicen que es muy difícil ganarle al Getafe. Muchos de los empates que lleva podían ser victorias”, comentó en la tarde de este viernes en rueda de prensa el técnico valenciano.

Paco López espera “un partido atractivo para el aficionado” y en el que los suyos tienen que ser “inteligentes” y “saber contra quién” se van a enfrentar, al tiempo que recalcó que está "convencido de que la gente va a empujar y alentar".

"La gente sabe que no va a ser partido fácil, que no se van a sumar muchos pases porque su presión alta intensa dificulta que el juego sea fluido", indicó López, para quien el Getafe es “un equipo muy directo, con mucho centro lateral y que aprieta tras pérdida”, por lo que pidió a todos “poner el foco en el partido” porque “el pasado es el pasado y lamentarse no lleva a ningún sitio”.

El preparador del Granada aseguró que "está todo el mundo preparado y concienciado" y que "uno desea jugar en Los Cármenes por la atmósfera que hay".

"De pensarlo, me emociona. Ese ambiente nos da energía y mañana tiene que ser el día, ya no podemos tener más desgracias. Hacemos muchas cosas bien y la simbiosis con la afición tiene que dar sus frutos con el apoyo y el empuje de la gente. Estamos deseando que llegue el partido de mañana”, aseveró el técnico rojiblanco.

Sobre su posible no continuidad caso de sumar el Granada una jornada más sin ganar, explicó que los entrenadores son “conscientes” de que viven “de los resultados” aunque le gustaría “que los análisis fueran más profundos cuando las situaciones no son buenas”.

“Es bueno saber cómo se produce todo, de dónde venimos. Es normal que cuando las cosas no van bien lo lógico es que haya cambio de entrenador. Aunque a veces no lo comparto, lo entiendo, pero no deja de ser doloroso”, agregó.

“Siento toda la confianza del club, la misma que cuando llegué o cuando ascendimos. Me molestan ciertas cosas, pero no me afectan”, finalizó el técnico del Granada. EFE

