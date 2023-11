Benítez exculpa a Paco López de la posible alineación indebida: es un error administrativo

Vigo, 3 nov (EFE).- Rafa Benítez, entrenador del Celta, exculpó este viernes a Paco López de la posible alineación indebida del Granada ante el Arosa porque, a su entender, esa responsabilidad recae en otra persona del departamento administrativo de los clubes.

El técnico celeste vivió una situación parecida en 2015 cuando dirigía al Real Madrid. En el partido de ida de su eliminatoria contra el Cádiz, Benítez alineó de inicio a Denis Cheryshev, que no podía jugar en el Carranza porque arrastraba un partido de sanción por acumulación de tarjetas de la pasada edición de la Copa cuando vestía la camiseta del Villarreal.

El Cádiz denunció ante el Comité de Competición de la Federación Española (RFEF) y el Juez Único le dio la razón pese a las alegaciones del Real Madrid.

“Te la explico, porque cuando pasa el tiempo hay que buscar un culpable, apuntar a este o al otro. Todos los equipos tienen una estructura administrativa o un responsable que tiene que chequear cuáles son los jugadores disponibles”, recordó esta mañana Benítez en su comparecencia ante los periodistas

En este sentido, apuntó que en el Celta tuvieron “mucho cuidado” con los jugadores del filial convocados en su eliminatoria ante el Turégano.

“Te puede pasar, pero en los clubes de fútbol tiene que haber alguien que esté repasando ese tipo de cosas para que no sucedan. A mí me ha sucedido precisamente por eso, porque no se repasaron las cosas a pesar de que tú como entrenador avisas de que hay que tener cuidado”, ahondó.

Por este motivo, exculpó al entrenador del Granada de lo sucedido anoche en A Lomba, donde alineó de inicio al portero Adri López, de 24 años y con ficha con el Recreativo Granada, incumpliendo la normativa federativa: “Es un error administrativo, ya está”. EFE

