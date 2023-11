Paco López: “Es un tema administrativo, no sé a quién le corresponde”

Vilagarcía de Arousa, 2 nov (EFE).- Paco López, entrenador del Granada, no escondió su sorpresa por la posible alineación indebida de su equipo ante el Arosa por la titularidad del portero Adri López, de 24 años y con ficha con el Recreativo Granada.

“No tengo ninguna noticia, sé lo que sabéis vosotros. Esto es una cuestión administrativa, nosotros hemos ganado el partido que es lo que teníamos que hacer. Esa era nuestra obligación, a partir de ahí no puedo decir nada más”, comentó en rueda de prensa.

El técnico valenciano recordó que el guardameta del filial ya jugó la temporada pasada la eliminatoria de Copa ante el Yeclano y entonces “no paso nada”, por eso desconoce qué va a pasar ahora.

“Lo estaban comentando en el vestuario, pero de verdad que es una situación que no sé a quién corresponde, sinceramente. El año pasado Adri estaba en la misma situación, también era sub25, jugó la Copa, pasamos la eliminatoria y no hubo nada de nada. No sé si esta es una normativa nueva, o qué pasa, pero a mí no me corresponde este tipo de cosas. Es un tema administrativo”, reiteró.

Aseguró que nadie del club le informó de esta posible infracción como sí le avisaron de que había que tener siete jugadores de campo del primer equipo, "por eso hemos tenido cuidado con eso porque traíamos varios jugadores con ficha del filial, pero de esto no tenía ni idea". EFE

