Macaco prolonga su idilio con su yo más intimista y prepara nuevo EP con canciones de amor

Gemma Bastida

Málaga, 20 jul (EFE).- Macaco descubrió en la pandemia su lado más intimista, que plasmó en el disco "Vuélame el corazón", con el que está girando por España y América y al que quiere dar continuidad con el lanzamiento de un mini álbum (EP) a finales de este año con nuevas canciones sobre las relaciones de amor.

Este próximo trabajo se llamará "seguramente" "El otro lado del corazón" y contendrá cinco canciones que Daniel Carbonell, el artista que se esconde tras Macaco, ha compuesto y "guardado" estos últimos meses, así como un tema "extra" mucho más rítmico, "muy arriba", "con un beat muy afro", que quiere lanzar antes del verano de 2024, según explica en una entrevista con EFE.

CAMBIO DE REGISTRO

"Vuélame al corazón" ha permitido a Macaco cambiar de registro y mostrar en este disco su lado más tranquilo, más personal, aquel que canta sobre el amor, en tonos más bajos, con una voz más susurrada, con otras texturas, dando importancia a las letras.

"Realmente creo que hay como dos 'monkeys', por decirlo de alguna manera: el 'monkey' más de festival, que la gente conoce más, muy vitalista, y el otro al que me ha costado muchos años llegar y atreverme a cantar en pequeñito", señala el cantante y compositor barcelonés.

Con "Vuélame el corazón" ha tenido la oportunidad de girar por festivales y también por teatros, un formato con el que ha disfrutado enormemente y en el que ha vivido "cosas alucinantes" que no quiere perder.

"Es algo que me ha gustado mucho y que voy a seguir mimando", indica el artista, que señala que "El otro lado del corazón" será como la "cara B" del anterior disco, pero, a diferencia del primero, no habrá colaboraciones: "Este va a ser totalmente yo y mi voz de arriba a abajo".

Macaco actuará este verano en una treintena de ciudades españolas, como Málaga (Brisa Festival), Bueu (SonRías Baixas Festival), Sant Feliu de Guíxols (Porta Ferrada) o Granada (Zaidín Rock), antes de dar nuevamente el salto a Latinoamérica y preparar la ansiada gira de conciertos en teatros.

VUELTA A LOS TEMAS SOCIALES

Aunque Macaco ha dejado de lado sus temas más reivindicativos en su último disco y lo hará también en el nuevo EP, centrados ambos en las relaciones de amor, avanza que su intención es grabar más adelante un álbum con canciones "muy sociales".

"Hago lo que me apetece. Quedarme en lo mismo no me interesa", sostiene Macaco, que debe a su abuelo su fuerte activismo social, que ha mostrado en multitud de ocasiones con la defensa del medio ambiente o en contra de la desigualdad y el maltrato animal.

Macaco, en cambio, ha procurado no inmiscuirse nunca en temas políticos: "No lo siento porque pienso desde hace muchos años que la estructura política general en el mundo está mal construida".

El cantante no se cree a ningún político y opina que el 90 % de ellos, "cuando suben al poder, por como está estructurado, se corrompen muy rápido", y "hacen tratos con multinacionales que luego les favorecen".

"Es muy feo decir lo que voy a decir, pero lo siento así: la mayoría de los políticos, cuando suben al poder, roban, y me da mucha penita, y como persona pública no me he querido meter con ningún partido político porque no lo siento. Ojalá lo sintiera, si lo siento alguna vez, lo haré", explica.

No esconde Macaco que tiene una "tendencia política de izquierdas" y cree que estamos "en un momento muy jodido" ante la llegada de la extrema derecha a las instituciones

"Siento mucho miedito. Da vértigo pensar que cosas por las que han luchado nuestros abuelos se pierdan, pero es un reflejo de la sociedad. Si están allí (la ultraderecha) es porque hay gente que les ha votado", señala Macaco, que espera que el 23J los españoles acudan masivamente a las urnas, a pesar de tratarse de un período vacacional.

PROYECTO CINEMATOGRÁFICO A LA VISTA

Dice que próximamente quiere echar el freno para disfrutar de un tiempo que se le escapa de las manos, pero Macaco, que es un "culo inquieto", tiene "mil proyectos" por delante, y no todos musicales.

El barcelonés empezó a escribir durante la pandemia un cuento que ha acabado convirtiéndose en el guión de una película que ya ha despertado el interés de alguna importante productora.

El proyecto, que Macaco ha mantenido en 'stand by' por la publicación del disco, es una película de ficción que tiene a un niño que toca el piano como protagonista, una historia de "realidad mágica" con un potente elemento visual y musical.

La historia, "muy de guión" y nada costumbrista, transcurre "en un pueblito" y hay una temática medioambiental que afecta a la familia del protagonista, que tiene un don y es capaz de tocar un piano de cartón que él mismo dibuja.

"En septiembre voy a recuperar las conversaciones con diferentes productoras y creo que después de la siguiente gira me pondré con la peli", avanza Macaco, que tiene intención de codirigirla, haciendo "dupla" con algún otro director. EFE

gb/avl/aam