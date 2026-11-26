Ada Colau y Santiago Abascal en el debate.

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A tres días de las elecciones generales del 29 de noviembre, Santiago Abascal y Ada Colau acuden al debate a cuatro acompañados por dirigentes, asesores y responsables de comunicación de sus entornos de confianza. El encuentro, organizado por la Academia de Televisión en Madrid Content City, reúne también al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y al líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo.

El debate es el último gran cara a cara de la campaña entre los cuatro candidatos de las principales fuerzas estatales. Estará dividido en cinco bloques: vivienda; fiscalidad y economía; políticas sociales y servicios públicos; corrupción y calidad democrática; y migración y política exterior. Los aspirantes tendrán dos pausas de tres minutos, en las que podrán consultar con un asesor acreditado sin utilizar dispositivos electrónicos.

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En el caso de Vox, Abascal llega acompañado por una estructura que combina perfiles orgánicos del partido, especialistas en comunicación y dirigentes con presencia parlamentaria. Ada Colau, candidata de Frente Amplio, cuenta con colaboradores procedentes de la gestión municipal de Barcelona, la política estatal y el ámbito académico.

Abascal se rodea de sus responsables de organización, comunicación y vivienda

El dirigente de Vox está acompañado por Carlos Hernández Quero, diputado por Málaga y portavoz de Vivienda de su grupo parlamentario. Doctor en Historia Contemporánea por la Universidad Complutense de Madrid, fue investigador, archivero y consultor político antes de entrar en el Congreso en 2023. Su actividad en la Cámara se ha concentrado en la Comisión de Vivienda y Agenda Urbana, un área que tendrá presencia propia en el primer bloque del debate.

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Carlos Hernández Quero, Kiko Méndez-Monasterio, Álvaro Zancajo y Montse Lluís. (Composición Infobae)

También forma parte del equipo Montse Lluís, secretaria general adjunta de Vox y vicesecretaria nacional de Acción de Gobierno y Coordinación Parlamentaria. Periodista de formación, desarrolló buena parte de su carrera en medios de comunicación, con cargos en ABC, Vocento y la Cadena COPE. Entró en política en 2022 como directora general en la Junta de Castilla y León, dentro de la vicepresidencia que encabezaba Juan García-Gallardo. Después pasó a la dirección nacional de Vox, donde asumió la coordinación de negociaciones con el Partido Popular para la formación de gobiernos autonómicos.

El responsable de la estrategia comunicativa es Álvaro Zancajo, director de Comunicación de Vox. Antes de incorporarse al partido en 2022, trabajó como periodista y presentador en Antena 3, dirigió el Canal 24 Horas de Radiotelevisión Española y ocupó cargos de responsabilidad en Canal Sur. Dentro de Vox comenzó al frente de la comunicación de la campaña andaluza de Macarena Olona y más tarde se integró en el equipo nacional de Abascal.

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Junto a ellos está Ignacio Garriga, secretario general de Vox y presidente del grupo parlamentario de la formación en Cataluña. Licenciado en Odontología por la Universidad Internacional de Cataluña, ejerció como profesor universitario y odontólogo antes de dedicarse de forma completa a la política. Fue diputado en el Congreso por Barcelona entre 2019 y 2021 y desde ese año tiene escaño en el Parlamento de Cataluña. En 2022 sustituyó a Javier Ortega Smith en la Secretaría General del partido.

El secretario general de Vox, Ignacio Garriga. (Europa Press)

El círculo de Abascal se completa con Kiko Méndez-Monasterio, uno de sus asesores de mayor confianza. Periodista, escritor y exdirector de La Gaceta, mantiene relación con el líder de Vox desde la etapa en que ambos coincidían en tertulias de Intereconomía. Es coautor, junto a Abascal, del libro Hay un camino a la derecha y ha participado en la elaboración de la estrategia política y del discurso de la formación.

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Colau contará con Bustinduy, su equipo de gabinete y figuras de su etapa en Barcelona

La candidata de Frente Amplio está acompañada por Pablo Bustinduy, ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 y portavoz de campaña. Doctor en Filosofía por la New School for Social Research de Nueva York, Bustinduy es licenciado en Ciencias Políticas y de la Administración por la Universidad Complutense de Madrid y tiene un máster en Historia y Pensamiento Político por el Instituto de Estudios Políticos de París. Fue diputado de Podemos entre 2015 y 2019 y, antes de entrar en el Gobierno, trabajó como investigador y docente en distintas universidades europeas y estadounidenses.

El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 y portavoz de campaña del Frente Amplio, Pablo Bustinduy. (Joaquín Corchero - Europa Press)

El equipo de Colau incluye a Christo Casas, periodista y escritor, cuyo nombre aparece en algunas referencias como Chrístopher Casas. Ha trabajado en comunicación institucional y fue asesor del Área de Emergencia Climática del Ayuntamiento de Barcelona. Es autor de los ensayos El Power Ranger rosa y Maricas malas. Durante la campaña ejerce tareas de gabinete y de comunicación, con responsabilidad en la preparación de discursos y en la relación con los medios.

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También está María Eugenia Rodríguez Palop, jurista, profesora de Filosofía del Derecho en la Universidad Carlos III de Madrid y exdiputada del Parlamento Europeo. Fue eurodiputada de Unidas Podemos entre 2019 y 2024 y vicepresidenta de la Comisión de Derechos de las Mujeres e Igualdad de Género de la Eurocámara. Su trabajo académico se ha centrado en los derechos humanos, los feminismos, los bienes comunes y las cuestiones medioambientales. Rodríguez Palop mantiene una relación política y personal con Colau desde hace años.

Christo Casas, María Eugenia Rodríguez Palop y Jordi Martí. (Composición Infobae)

La dirección de campaña recae en Jordi Martí Grau, secretario de Estado de Cultura desde noviembre de 2023. Licenciado en Ciencias de la Educación, fue gerente del Ayuntamiento de Barcelona durante el primer mandato de Colau y luego asumió responsabilidades como concejal de Presidencia, Economía y Presupuestos, además de la tenencia de alcaldía de Cultura, Educación, Ciencia y Comunidad. Antes había dirigido el Instituto de Cultura de Barcelona y había desarrollado parte de su carrera en el Partido de los Socialistas de Cataluña.

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