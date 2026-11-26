La reina Letizia ha recibido en el Palacio de la Zarzuela a una delegación vinculada al deporte adaptado, entre ellos el actor y músico Juan Manuel Montilla 'El Langui'. Durante el encuentro, la reina y los asistentes han participado en una demostración y partida de boccia sobre la alfombra de la sala, practicando lanzamientos con bolas rojas y azules hacia la diana blanca.

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La agenda oficial de la Casa Real ha dejado este jueves 26 de noviembre una de las estampas más cercanas y espontáneas de los últimos meses en el Palacio de la Zarzuela. Durante la recepción matinal a la Selección Nacional de Boccia, la reina Letizia ha ido más allá del habitual protocolo institucional para animarse a disputar una partida junto a uno de los integrantes más conocidos del equipo, el actor, director y músico Juan Manuel Montilla Macarrón, popularmente conocido como El Langui.

La jornada ha estado marcada por la naturalidad y por gestos de auténtico afecto hacia los deportistas. Al recibir a la delegación, doña Letizia protagonizó también un cálido y emotivo abrazo con la atleta paralímpica Sara Aller Mayo, representante española de esta disciplina que compitió en los Juegos Paralímpicos de París 2024. Lejos de la rigidez que suele acompañar a las audiencias oficiales, el encuentro permitió visibilizar de forma directa el esfuerzo y la dedicación de quienes compiten en el deporte adaptado al más alto nivel.

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La cita con los referentes de la boccia no fue el único compromiso deportivo de la mañana para Su Majestad, que a continuación recibió también en Zarzuela a la Selección Nacional de Balonmano en silla de ruedas tras proclamarse campeona del mundo por primera vez en su historia. Ambas audiencias vuelven a poner de manifiesto el respaldo constante de la reina a las iniciativas deportivas que promueven la integración, la igualdad de oportunidades y la superación personal como valores esenciales para la sociedad.

La reina Letizia y su día en Zarzuela. (Europa Press)

Una partida de boccia con El Langui

El momento más comentado de la mañana llegó cuando la reina Letizia aceptó el reto de ponerse a prueba junto a El Langui. El artista madrileño, integrante de la banda de rap La Excepción y figura reconocida tanto en la música como en el cine, acudía a la audiencia en calidad de deportista de élite tras haberse proclamado este mismo año campeón de España de boccia en la categoría BC1. Su presencia junto a doña Letizia dejó una imagen de cercanía que sirvió para acercar al gran público una disciplina todavía poco habitual en los grandes focos mediáticos.

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Esta mañana, la Reina ha recibido en el Palacio de La Zarzuela a la Selección Nacional de Boccia, una de las disciplinas paralímpicas más representativas del deporte adaptado. Durante el encuentro, los deportistas han realizado una demostración práctica de esta disciplina, en la… pic.twitter.com/vdSn4fSIhP — Casa de S.M. el Rey (@CasaReal) November 26, 2026

Junto a Montilla se encontraba Sara Aller Mayo, una de las integrantes de la Selección Española de Boccia y participante en París 2024, a quien la reina saludó con un sincero abrazo nada más recibirla en la sala. El equipo nacional desarrolla su actividad competitiva en el circuito internacional y paralímpico a través de la Federación Española de Deporte de Personas con Parálisis Cerebral y Daño Cerebral Adquirido, una labor fundamental para garantizar que estos atletas cuenten con recursos y proyección.

La disciplina que hoy ha cobrado protagonismo en Zarzuela cuenta además con una larga tradición dentro del movimiento paralímpico, del que forma parte de manera ininterrumpida desde los Juegos de Nueva York de 1984. Se trata de un deporte que exige una enorme precisión, concentración y estrategia, con una dinámica que guarda cierta similitud con la petanca, y en el que cada lanzamiento requiere un cálculo minucioso.

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El homenaje a los campeones del mundo

Tras compartir tiempo con los jugadores de boccia, la reina Letizia abrió las puertas de Zarzuela a otro grupo de deportistas que atraviesa un momento histórico: la Selección Nacional de Balonmano en silla de ruedas. El combinado dirigido por Óscar Perales acudió al palacio tras haberse coronado campeón del mundo por primera vez en su historia, un triunfo logrado hace apenas dos meses que sitúa al deporte adaptado español en lo más alto del panorama internacional.

El día de Letizia. (Casa Real)

El ambiente en el salón estuvo presidido por las sonrisas, los saludos afectuosos y la emoción compartida al volver a alzar el trofeo del Campeonato del Mundo de 2026 ante Su Majestad. Como recuerdo de esta recepción tan especial, los jugadores y jugadoras entregaron a doña Letizia un obsequio muy simbólico: una camiseta roja de la selección personalizada con su propio nombre, un detalle que la reina recibió con evidente entusiasmo.

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Con estas dos audiencias consecutivas, doña Letizia reafirma su compromiso sostenido con el deporte inclusivo y con quienes lo hacen posible día a día. Más allá de los éxitos competitivos y las medallas obtenidas en los últimos meses, la presencia de estas dos selecciones en Zarzuela subraya el valor del deporte como una herramienta real de inclusión y superación, convirtiendo a sus protagonistas en referentes positivos e imprescindibles para las generaciones más jóvenes.