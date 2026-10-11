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La cafetería que triunfa en Copenhague y Nueva York abre en Madrid: bollos de cardamomo y café de especialidad en un antiguo taller de orfebrería

La cafetería de especialidad creada en 2011 en Dinamarca abre sede en la calle Infantas, donde aunará en un mismo local su oferta de café y su obrador de bollería artesana

La Cabra inaugura su primera cafetería en Madrid (Horacio Bolz / Cedida)
La Cabra inaugura su primera cafetería en Madrid. (Horacio Bolz/Cedida)
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En España, hemos pasado de tomarnos un café deprisa y corriendo, de pie y en la barra de cualquier bar, a empezar a preocuparnos por el sabor, el origen y la forma de elaboración de estos granos tostados convertidos en deliciosa y amarga bebida. Las cosas han cambiado; ahora, la cultura del café de especialidad avanza a pasos agigantados, con sus espacios minimalistas, su cuidado diseño y sus granos de origen.

En grandes ciudades como Madrid, las aperturas relacionadas con el universo del café se multiplican casi a un ritmo semanal. Este mes de octubre, damos la bienvenida a un nuevo proyecto que llega desde Copenhague para unir café, bollería y diseño en un solo espacio. Se trata de La Cabra, una nueva cafetería y obrador en el número 25 de la calle de las Infantas, en pleno centro de Madrid.

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Esta cafetería cuenta con cinco locales en la capital danesa, donde se originó este proyecto allá por 2011. Tras triunfar en la moderna Copenhague, Esben Piper, fundador de la marca, decidió expandirla hacia la ciudad de las ciudades: Nueva York.

Esben Piper, fundador de La Cabra (Horacio Bolz / Cedida)
Esben Piper, fundador de La Cabra. (Horacio Bolz/Cedida)

Su café de especialidad y sus famosos bollos de cardamomo, un producto típico de la repostería danesa, conquistaron a los neoyorquinos, que han convertido esta cafetería en parada obligatoria para cualquier amante del buen café. Desde entonces, han abierto también localizaciones en Bangkok y Omán.

Madrid, nuevo epicentro cafetero

15 años después de abrir la primera sede, Esben Piper elige Madrid para continuar la expansión. Más concretamente, el empresario ha apostado por el céntrico barrio de Justicia, donde este 9 de octubre inaugura un nuevo espacio que reúne café, panadería y arquitectura en un proyecto que pone en valor la historia del edificio que ocupa.

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Y es que La Cabra se inserta en una construcción de 1855 que albergó en su día un taller de orfebrería, un espacio lleno de detalles que los arquitectos de La Cabra han querido integrar en el diseño. Elementos arquitectónicos originales como los techos de estuco, la madera oscura, el granito, el terrazo o la cerámica conviven con las señas de identidad de la marca, un minimalismo danés que deja hueco a sutiles referencias a las cafeterías y bodegas típicas de Madrid.

“Madrid tiene una cultura de cafés y bares muy particular. Son espacios que forman parte de la vida cotidiana de la ciudad y que se disfrutan a lo largo de todo el día, más allá del momento de tomar un café”, explica Esben Piper, fundador de La Cabra. “Queríamos crear un espacio que respetara esa cultura y, al mismo tiempo, reflejara nuestra propia manera de entender la hospitalidad y el diseño”.

Bollería de la cafetería La Cabra (Instagram / @lacabracoffee)
Bollería de la cafetería La Cabra. (Instagram/@lacabracoffee)

Elegir Madrid como siguiente movimiento no ha sido azaroso; Piper tiene familia en España y ha pasado mucho tiempo aquí desde los inicios de la cafetería. “Madrid forma parte de la historia de La Cabra desde hace muchos años. Visitamos la ciudad desde los inicios del proyecto y, a lo largo de este tiempo, hemos colaborado con personas que nos han inspirado de diferentes maneras. Abrir en el barrio de Justicia supone una evolución natural de ese vínculo”, añade.

Aquí, el café es el protagonista, con una oferta de granos que varía a lo largo del año según llegan nuevas cosechas de los productores con los que colaboran. Los precios de la selección de cafés se mueven entre los 3 y los 25 euros, aunque también hay referencias exclusivas que superan esa cifra. La idea es que cada cliente encuentre su propia manera de descubrir el universo cafetero de La Cabra, desde las bebidas clásicas a base de espresso hasta cafés de temporada con perfiles más singulares.

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Su propuesta gastronómica incluye bollería, panes de masa madre y productos de temporada, con algunas elaboraciones desarrolladas en colaboración con proveedores locales e inspiradas en la tradición gastronómica española. No falta la bollería de hojaldre laminado, tampoco los famosísimos cardamom bun —bollo de cardamomo—; todo ello elaborado artesanalmente y horneado varias veces a lo largo del día.

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