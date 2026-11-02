Condenada a dos años por introducir droga oculta en sus ropas en la cárcel de Huelva

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Huelva, 2 nov (EFE).- La Audiencia Provincial de Huelva ha condenado a dos años de prisión a una mujer tras ser interceptada cuando intentaba introducir distintas cantidades de hachís, cocaína y heroína, oculta entre sus ropas en el Centro Penitenciario de Huelva.

La sentencia de conformidad, a la que ha tenido acceso EFE, la ha considerado autora de un delito contra la salud pública por el que, además de la pena de cárcel, se le ha impuesto una multa de 2.636,73 euros.

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Dado que la condena no supera los dos años y la acusada carece de antecedentes, la Sala ha acordado la suspensión de la ejecución de la pena de prisión por un plazo de dos años, condicionada a que no vuelva a delinquir durante dicho período.

Se considera probado que el 14 de enero de 2025, la acusada acudió al control de acceso de visitantes de la prisión para ver a un interno.

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Durante el registro, funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía la sorprendieron ocultando a la altura de sus genitales varios preservativos con droga.

En concreto, portaba 15 bellotas de hachís (149,16 gramos), 17,05 gramos de cocaína, 5,26 gramos de heroína y otros 4,79 gramos adicionales de cocaína. EFE

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