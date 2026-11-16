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Detenidos en Polonia tres menores del "entorno neonazi internacional" con material para perpetrar atentados

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La Agencia de Seguridad Interior de Polonia ha detenido este lunes a tres menores, de 16 y 17 años, de ideología neonazi que "habían emprendido acciones encaminadas a cometer delitos de carácter terrorista".

Según ha confirmado el ministro sin cartera y coordinador de los Servicios Especiales de Polonia, Tomasz Siemoniak, agentes de Inteligencia polaca han detenido a estos jóvenes "del entorno neonazi internacional" que intercambiaban información sobre la producción casera de materiales explosivos y a los que se les ha encontrado sustancias químicas "que podrían servir para la fabricación de materiales explosivos".

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"Los adolescentes no solo propagaban la ideología nazi y fascista, sino que ya habían emprendido acciones encaminadas a cometer delitos de carácter terrorista", ha detallado el ministro sin cartera polaco.

Así ha señalado que intercambiaban por Internet información sobre "la producción casera de materiales explosivos, la construcción de armas de fuego improvisadas y la fabricación de materiales pirotécnicos destinados a la ejecución de acciones de carácter terrorista".

Las sustancias sospechosas fueron encontradas en un local ocupado por uno de los detenidos. Por decisión judicial, los dos jóvenes de 17 años fueron enviados a prisión preventiva, mientras que su compañero de 16 años fue llevado a un centro de detención de menores.

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