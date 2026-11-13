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Sánchez respalda a Marlaska como el "mejor ministro del Interior": "Es mi ojito izquierdo o derecho"

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El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha defendido públicamente que Fernando Grande-Marlaska es, junto al fallecido Alfredo Pérez Rubalcaba, el "mejor ministro del Interior" de la democracia española. "Es mi ojito izquierdo o derecho", ha reivindicado el candidato del PSOE a la reelección.

Así se ha pronunciado el jefe del Ejecutivo durante su entrevista en 'El perro andaluz' de 'RTVE', recogida por Europa Press, al ser preguntado por las responsabilidades de Marlaska y las peticiones de dimisión tras las cargas policiales en la jornada de la huelga general del 11 de noviembre.

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Sánchez ha indicado que desde el Gobierno respetan el derecho a huelga que es "constitucional", si bien también ha hecho mención al respeto a la seguridad de los ciudadanos. "A veces es difícil de conciliar", ha afirmado el presidente, que ha recordado la investigación abierta por Marlaska por las cargas policiales de las que, según ha dicho, el Ministerio no dio esa orden.

En este contexto, ha negado que las Fuerzas y Cuerpos del Estado actúen de otra manera ante "manifestaciones de ultraderecha", defendiendo al mismo tiempo la profesionalidad de la Policía.

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Para Sánchez, que haya habido "comportamientos inadecuados o desproporcionadas" en ciertas actuaciones policiales, no empañan "en absoluto" el "buen hacer de nuestras Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado", que se "baten el cobre en circunstancias muy complicadas".

DIMISIÓN DE MARLASKA

Dicho esto, el presidente ha defendido a Marlaska como su "ojito izquierdo o derecho", reivindicándolo como el mejor ministro de la democracia española junto a Rubalcaba, que está a "años luz" del exministro del PP Jorge Fernández Díaz.

Sánchez ha asegurado que Marlaska es un "tipo íntegro, dedicado a su labor y una persona que trata de hacer las cosas bien" en un ministerio "siempre complejo" como el de Interior. Además, ha ironizado sobre las "reprobaciones" del ministro en el parlamento. "Les digo (a su gobierno) que aquí sube puntos el que más reprobaciones tiene", ha bromeado.

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EuropaPress

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