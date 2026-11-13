De brillar como “Gamuza” en Cebollitas a trabajar en una empresa de sistemas: así es hoy la vida de Brian Caruso

La entrevista de Luis Novaresio

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Medía apenas un metro diez y cargaba con un atrevimiento capaz de descolocar al propio Enrique Torres en la puerta de los estudios de Martínez. Aunque las audiciones para Cebollitas ya habían cerrado, Brian Caruso insistió hasta que lo probaron: empezó con una escena de treinta segundos parado sobre un cajón de manzanas y terminó quedándose con el corazón del programa y de la audiencia.

A casi tres décadas de esa tira infantil que iba a durar apenas un verano y terminó compitiendo por el rating de las tardes, nos sentamos a conversar sobre el detrás de escena de ese suceso. De los pedidos de autógrafos en el recreo del colegio a compartir el palco y la mesa con Diego Maradona; de lo difícil que fue conseguir papeles en la adolescencia a su presente trabajando en la empresa de sistemas de su cuñado, con las ganas intactas de volver a actuar.

Brian Caruso como Gamuza de Cebollitas (cedidas)

Luis Novaresio: “Bancarse ser segundos...”.

Brian Caruso: “... también es ser campeón”.

LN: ¿Qué te pasa diciendo eso?

BC: Me encanta. Hace poco hice una publicidad donde me pidieron que interprete a “Gamuza”. Fue una locura. Llegar al estudio con una camisetita muy parecida y decir la frase me llevó de vuelta a cuando era un chico de ocho años.

LN: Contame qué había alrededor tuyo a los ocho años.

BC: Uf, primero, inexperiencia actoral, porque era un chico que estaba dando sus primeros pasos, pero me encontré con gente hermosa que me ayudó, que me orientó y me dio una profesión como es la actuación. Y encontré amigos, compañeros, gente en la que me pude apoyar tranquilamente, que eran los chicos de Cebollitas.

LN: ¿Cómo era tu casa a los ocho?

BC: Nosotros éramos cinco hermanos, mi vieja, mi abuela... y era un quilombo, un quilombo hermoso. Yo era el más chico, el más hincha, y estaban todos siempre tratando de contenerme.

LN: Me divirtió eso: dijiste “era un quilombo” y te reíste de vos mismo. Eras el autor del quilombo.

BC: Era el autor del quilombo, exactamente.

LN: Si buscamos un responsable penal, eras vos.

BC: Si buscamos un responsable, primero me tenías que ir a buscar al árbol, porque me trepaba como Tarzán y tenían que buscar una escalera para bajarme. Era inquieto: el personaje que ustedes veían de Gamuza, ese era yo en la vida real.

Aunque las audiciones para Cebollitas ya habían cerrado, Brian Caruso insistió hasta que lo probaron (Maximiliano Luna)

LN: ¿Y tenías claro lo que querías hacer?

BC: Sí. De chico sabía que tenía que sacar esa energía por algún lado. Y la mejor manera fue que mis viejos me llevaran a teatro para liberar todo eso. Así empecé a encontrar la vocación ya de chiquito.

LN: ¿Y cómo cayó hace treinta años —hoy tenés 38— el “quiero ser actor”? ¿Cómo reaccionaron tus viejos?

BC: Por suerte siempre me apoyaron en todo. Yo quería actuar y me dijeron: “Bueno, dale, probemos”. Hay un video muy gracioso mío en el concert del colegio, teniendo cinco años, haciendo de barrilete. Todos tenían un disfraz simple y mi vieja me había puesto brillos y dos campanitas. En el video están todos tímidos y yo haciendo el tema de Stand by me y moviendo las manos de un lado para el otro. Ahí mi vieja dijo: “Se mueve diferente al resto, le gusta realmente esto, hay que mandarlo a teatro”.

LN: Cero vergüenza.

BC: Cero vergüenza.

LN: Contame si es cierto que te metiste “por la ventana” al casting de Cebollitas y a uno de los integrantes del mítico clan Torres le dijiste: “Vos me tenés que tomar a mí”.

BC: Sí, fue así. Yo estudiaba en la escuela de Ana Pechmann, que fue la primera representante de Adrián Suar y de Codevilla, y vivía a la vuelta de los estudios de Telefe, Sonotex en ese momento, en Martínez. Ana me dijo: “Mirá, hay un casting, no sé si sigue abierto o ya cerró. Andá y preguntá, total vivís cerca”. Caigo en el canal —hablamos del 96, hoy nadie te abre si no estás anotado— y el guardia me dice: “No sabría decirte, pasá y hablá con el productor”. Mirá lo que era la confianza en esa época.

LN: La seguridad.

BC: Muy tranquilo. Paso, toco la puerta, me atiende Feliciano Torres y pregunta: “¿A quién buscan?”. Mi mamá le dice: “Nos enteramos por nuestra representante que hay un casting para un programa infantil”. “No, señora, ya cerró, están todos los chicos tomados”, responde. Entonces yo lo miro y le digo: “Vos no sabés quién soy yo. Vos me tenés que tomar a mí, yo voy a estar en tu programa”. Feliciano me quedó mirando como pensando: “¿Quién es esta pulga que mide un metro diez y me dice que lo tengo que tomar?”. Le llamó la atención. Me dijo: “Bancame un segundo”. Llamó a Enrique Torres, que estaba en los estudios de Pavón, en Capital, y le dijo: “Che, si estás cerca vení a ver a un pibe que vino al casting cerrado, tiene algo diferente”. “Dejate de joder”, le decía Enrique. “Haceme caso, vení a verlo”. “En una hora estoy allá”. Llega Enrique Torres, me mira y me dice: “¿Así que vos sos el que quiere entrar al programa?”. Y yo le contesto: “¿Así que vos sos el que me hizo esperar una hora acá? Dale, tomame el casting que voy a entrar”.

LN: ¡Qué atrevido!

BC: Se quedó mirando como diciendo: “Mirá qué atrevido este chiquito”. Me dio el guion para estudiar el papel de Tomás; estaban el de Juan y el de Tomás. Llegué a mi casa y le dije a mi vieja: “Voy a estudiar los dos papeles, por las dudas”. Al otro día fui a la prueba de cámara, que hice con el Bocha, y me tomaron el otro papel, pero yo ya me lo sabía de memoria. Creo que eso les gustó. Mi personaje no entra en el primer capítulo porque ya estaba todo grabado; entra en el quinto con una escena de treinta segundos. Como era tan petiso, me tuvieron que parar arriba de un cajón de manzanas para que llegara a la ventanilla del auto donde estaba Carlos Moreno.

Brian Caruso con Jimena Barón (cedidas)

LN: Sabés que dijiste lo del árbol al que te trepabas, que es un vértigo, y te presentaste con ese mismo vértigo para que te tomaran. ¿Hay un vértigo en tu vida?

BC: Sí, completamente. Sabía que tenía que estar ahí y ser quien era. Era un poco atrevido, cancherito, y así entré.

LN: ¿Y cuándo escuchaste por primera vez la palabra “Gamuza”?

BC: En los guiones ya figuraba como Gamuza, y la primera vez que lo dije fue en esa escena del cajón de manzanas con Carlos Moreno. Yo hacía del típico pibe de la calle que le quería limpiar el vidrio: “¿No quiere que le limpie el vidrio?”. “No, dejá”. “¿No me compra una estampita?”. “No, dejá”. “¿No me da una moneda?”. Ya iba por todo. A él le causó gracia y me preguntó: “Che, ¿cómo te llamás vos?”. “Gamuza”, le dije. Y quedó ahí. Esa fue mi única escena, treinta segundos.

LN: Dijiste “Gamuza” y tenés ocho años en este instante. Te escucho el tono y la sonrisa de pedirle unos manguitos a Carlos Moreno y volvés a tener ocho…

Cebollitas iba a ser por un rato, un programa de verano, ¿no?

BC: Exactamente, era un programa de dos meses para reemplazar la franja horaria de Chiquititas en verano, cuando nadie agarra ese horario. Pero el primer mes tuvo el rating de Chiquititas en su mejor momento. Entonces el canal dijo: “Chiquititas sigue en su horario y Cebollitas va a las cinco”. Abarcábamos toda la franja infantil de la tarde. Mucha gente que me crucé en la vida me contó que salía cinco minutos antes del colegio y corría a su casa para ver el programa, porque en esa época empezaba a las cinco en punto. El primer año nos fue fantástico.

LN: ¿Cuándo tomaste nota de que eras famoso?

BC: Al mes o dos meses, cuando empezaron las clases. Pasé de ser un chico común a llegar al colegio el primer día después del verano y que se me tiraran todos encima gritando: “¡Autógrafo, autógrafo!”. Vino una profesora y dijo: “Chicos, es de carne y hueso como todos, no es un extraterrestre; solamente trabaja en televisión”. Ahí empezaron a entender que yo era uno más. Pero la dimensión real la tomás cuando vas a un shopping o a comer afuera y la gente se te vuelca encima.

LN: La profe dijo “es un chico como los otros”. ¿Vos te sentías uno más?

BC: Sí, me sentía un chico como los otros, pero con responsabilidades que los demás no tenían: ir al colegio, estudiar, salir corriendo a grabar, volver a casa, estudiar el guión, hacer la tarea y volver a empezar. Mientras mis compañeros salían a la una y se iban a jugar a la pelota, yo estaba grabando.

LN: ¿Y esas responsabilidades te daban más placer o menos placer?

BC: Un cincuenta y cincuenta. Me encantaba ir a grabar y divertirme, pero me perdí cumpleaños, asaltos y salidas del colegio porque llegaba agotado. Trabajábamos de lunes a viernes en el estudio y los sábados grabamos en la cancha hasta las dos o tres de la tarde. A la noche me dormía temprano porque el cuerpo no me daba más. Gamuza empezó como un bolo de treinta segundos y terminó estando en más de la mitad de los guiones: vivía en el club, y como todo pasaba en el club, siempre estaba en escena.

Brian Caruso con Diego Maradona (cedidas)

LN: ¿Qué pasa cuando un tal Diego Armando Maradona te dice: “Hola, Gamuza”?

BC: Cuando sos chico no dimensionás quién es Diego Armando Maradona hasta que crecés. Para mí era “el Diego”. Él entraba a un canal de televisión y se paralizaba todo: nadie hablaba, se hacía un silencio total y él empezaba a joder. Y a mí me agarraba, me levantaba a upa y me llevaba para todos lados, como si fuera su hijo. Tengo una foto hermosa agarrándole la cara y dándole un beso. Fui a comer pizzas a su casa, me llevó a la cancha. Me acuerdo un día saliendo del palco con él después de un partido: mi viejo se acerca y le dice: “Che, gracias, Diego, me lo llevo”. Y Diego le contesta: “¿Qué ‘me lo llevo’? Se viene a comer pizza a casa, después te lo alcanzo yo”. Ese era Diego.

LN: Comiste pizza, te divertiste, jugaron... y te tocó ir a su velatorio.

BC: Sí. Hay acontecimientos históricos en la vida, en los que te acordás exactamente la hora y el lugar donde estabas. La muerte de Diego me pegó muchísimo, me sentí muy mal ese día. Si bien no lo traté durante veinte años, esos dos años que compartimos se sintieron eternos por el cariño que había. Yo lo quería muchísimo.

LN: Pensaba en las cosas que dejaste de lado de chico por laburar. ¿Perdiste experiencias personales, como ponerte de novio?

BC: De chico no pensaba en novias. Cuando arranqué tenía ocho o nueve años y los demás chicos tenían 13 o 14. Mi amigo Diego Vicos, el Colo, siempre dice que yo era el hermanito menor, la mascota del equipo. Tres o cuatro años de diferencia a esa edad son un abismo: mientras ellos empezaban a descubrirse, yo quería comprarme el último juguete. Igual tuve un romance infantil con Nadia di Cello, de Chiquititas. Éramos como los noviecitos de los dos programas. Fuimos al cine juntos a ver Titanic, imaginate nuestra cita.

LN: En aquel momento eras muy chico, ¿pero hoy querés tener hijos?

BC: Hoy me encantaría ser padre. Por ahora tengo un perro que es como nuestro hijo, un “perrijo”. Lo adoptamos con mi novia hace casi un año y nos cambió la vida.

LN: Decime que tu novia veía Cebollitas.

BC: Veía Cebollitas, Chiquititas, todo. Es fanática literal de todas las novelas de los noventa; le preguntás por una novela mexicana de esa época y te la recita.

Brian Caruso con Maradona y el elenco de Cebollitas (cedidas)

LN: ¿Está bueno ser famoso?

BC: De chico era una locura, yo sentía que éramos como los Beatles. La gente gritaba alrededor, te quería tocar, abrazar, sacar una foto. Me acuerdo una gira en Corrientes donde tuvimos que suspender todo porque la gente empezó a romper las puertas del hotel para entrar por la cocina y los baños. Vino el gerente desesperado a pedirnos que saliéramos a saludar porque estaban destrozando el edificio. Tuvieron que hacer un cordón policial para llevarnos hasta la camioneta y la gente nos tironeaba del pelo.

LN: ¿Cuál es tu Beatle favorito?

BC: John Lennon.

LN: ¿Cómo es pasar de ser John Lennon a caminar tranquilo o que por ahí no te reconozcan?

BC: Lo viví muy normal. De chico trabajé muchísimo, después hice diez años de teatro y más tarde me dediqué a otra cosa completamente distinta. Lo supe llevar gracias a mi familia, que nunca me presionó: el día que yo no quisiera actuar más, se terminaba y listo.

LN: ¿No tuviste abstinencia de la fama?

BC: No, para nada. Por suerte no tuve ese viaje de necesitar la fama. Hoy voy paseando al perro, alguien me frena, me dice “sos mi ídolo” y nos sacamos una foto. Lo vivo con naturalidad.

LN: Subiste varios escalones: el furor de Cebollitas, Diego, el Teatro Ópera, las giras, Muñeca Brava. ¿Después, en la pubertad, te costó reinsertarte?

BC: Sí, cuesta. Un productor de Telefe me lo había anticipado: “Vas a llegar a una edad en la que no sos ni chico ni grande, y para esa franja casi no hay personajes”. En ese momento todavía no había tantas series adolescentes como después fueron Rebelde Way, Frecuencia 04 o Media falta. Iba a castings, llegaba hasta la final y me decían: “Tu cara es demasiado conocida” o “no das con el perfil”. Después de Muñeca Brava, Adrián Suar me llamó para Calientes, donde grabé con Jimena Barón haciendo de un pibe de la calle que le robaba. Pero después entró ese limbo difícil de la adolescencia.

LN: Y ahí te metiste en el teatro y después en la tecnología. ¿Por qué? ¿Porque no había laburo o por decisión propia?

BC: Después de casi diez años haciendo teatro en Capital, temporadas de verano y vacaciones de invierno, me cansé un poco y quise probar otra cosa. Mi cuñado tiene una empresa de sistemas, me invitó a trabajar con él y, como me encanta la tecnología, me fui para ese lado. Pero siempre dije lo mismo: el día que aparezca un lindo proyecto para una serie o una obra de teatro, dejo todo para volver a actuar.

"Ojalá pueda volver a ejercer mi vocación y ser grande siendo actor", afirma Brian (Maximiliano Luna)

LN: ¿Dejarías todo por volver al arte?

BC: Completamente. Amo el arte, vivo y respiro arte.

LN: ¿Hay algo que te hinche los cocos de Gamuza?

BC: No, aprendí a convivir con él. Ya es parte de mí, como una mitad de mi corazón. No me molesta que en la calle me sigan diciendo Gamu o Gamuza en lugar de Brian.

LN: ¿Y quién es Brian Caruso?

BC: Ese chico atrevido, familiero, amiguero y artista.

LN: ¿Qué le dice el Brian Caruso de hoy al pibe arriba del árbol que fue a encarar a Enrique Torres?

BC: Que siga por ese camino, que lo va a hacer feliz y que no se arrepienta de nada. Le daría la mano y le diría: “Seguí siendo vos”.

LN: ¿No tenés nada que reprocharle a Gamuza?

BC: Quizás no haber podido caminar tranquilo por la calle o sentarme a comer sin interrupciones, pero es parte del juego. Un personaje que iba a durar un mes terminó durando todo el ciclo, me valió una nominación al Martín Fierro y se ganó el corazón de la gente. Tengo mucha más admiración y agradecimiento por Gamuza que reproches.

LN: El éxito está claro que fue Gamuza. ¿Y el fracaso?

BC: Nunca me sentí un fracasado. Quizás ir a muchos castings y no quedar te frustra un poco en el momento, pero siempre miré para adelante y tomé cada “no” como aprendizaje para la próxima.

LN: ¿Qué querés ser cuando seas grande?

BC: Ojalá pueda volver a ejercer mi vocación y ser grande siendo actor. Me encantaría.