España, principal plataforma intermedia de inversión internacional en Latinoamérica

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Madrid, 26 oct (EFE).- España se ha convertido en la principal plataforma intermedia de inversión internacional en Latinoamérica, utilizada por más de 700 multinacionales extranjeras como "trampolín" para abrir mercado en países de la región, según una investigación del Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica (Ceapi) y la Universidad Complutense de Madrid (UCM).

En concreto, 744 matrices empresariales aprovechan su presencia en España con 1.164 filiales para invertir en América Latina, donde, a su vez, tienen otras 1.081, describe el informe 'El uso de trampolines en la inversión extranjera del mundo hacia América Latina: el papel de España', presentado este lunes.

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De esas matrices globales, 125 son estadounidenses (16,8 % del total), con 163 filiales en España y 157 en Latinoamérica. En segundo lugar se sitúa Francia, con 82 empresas (11 %), y 147 y 133 filiales, respectivamente.

De esta manera, "se consolida la idea de España como vértice del triángulo con Estados Unidos y Latinoamérica", apunta el estudio después de analizar más de 54 millones de microdatos para reconstruir las cadenas de propiedad de las empresas extranjeras en Latinoamérica y conocer quién es el inversor real final.

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No obstante, las multinacionales del Espacio Económico Europeo son el 59,9 % de ese total de 744 matrices globales. Controlan el 62,2 % de las filiales en España y el 60,5 % de las derivadas en Latinoamérica.

"El mundo elige España como gran aliado para la internacionalización en América Latina", resumió la presidenta de Ceapi, Nuria Vilanova.

En este estudio se identificaron 6.186 cadenas de propiedad que incorporan al menos un país intermediario, de manera que una parte sustancial de la inversión extranjera directa (IED) en la región se articula a través de estructuras indirectas de control, y España canaliza principalmente capital europeo y norteamericano.

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En 889 casos, España es "trampolín directo". Es decir, la matriz global extranjera elige este país para abrir una primera filial y esta, a su vez, invierte en Latinoamérica.

En otros 1.030, es "trampolín inmediato", el último eslabón de una serie de filiales en varios países antes de establecerse en alguno latinoamericano, en un una ramificación de inversiones con trampolines sucesivos.

"España concentra el 14,4 % de los trampolines directos y el 16,7 % de los inmediatos, erigiéndose como el principal país plataforma de inversiones hacia América Latina", sintetiza el estudio, dirigido por la catedrática de Economía Aplicada de la UCM Isabel Álvarez.

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A continuación aparece Países Bajos (11 % en ambos), EE.UU. (10,5 %) y Reino Unido (9 %).

Y es el principal trampolín directo de inversión en once de los diecinueve países latinoamericanos analizados, detalla el análisis, e inmediato en ocho.

"España desempeña un papel muy relevante como país intermediario de la inversión que, procedente del resto del mundo, se dirige hacia América Latina -constata el informe- y (...) muchas empresas que invierten en Latinoamérica desde España lo hacen una vez que están desarrollando también actividades productivas en el mercado español".

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Las multinacionales recurren a las filiales trampolín en España por una suma de motivos, según Vilanova, como gran inversora en Latinoamérica, su afinidad lingüística y cultural con la región, fiscalidad favorable por convenios de doble imposición, tipos europeos de interés más bajos que en otros y el 'paraguas' jurídico de la UE.

"Su función -apuntan las conclusiones- puede evolucionar desde el apoyo operativo hasta la consolidación de 'hubs' estratégicos con capacidad de influencia sobre las decisiones globales de la empresa multinacional".

Así, la IDE en América Latina no puede entenderse únicamente como flujos bilaterales entre países de origen y destino: "Una parte relevante se articula mediante cadenas multinacionales de propiedad, en las que determinados países actúan como intermediarios o trampolines de inversión", incide el informe.

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Por países receptores de la IED canalizada a través de España, México ocupa la primera posición, con el 25,5 % del total. Le siguen Brasil (19,2 %), Colombia (18,8 %) y Chile (17,3%).

Respecto a los sectores, las finanzas figuran a la cabeza, pues representan el 26,5 % de las matrices. Le siguen las manufacturas (15,6 %), las actividades profesionales (8,7 %) y las comunicaciones (6,3 %).

Cerca de 27.000 matrices extranjeras controlan casi 80.000 filiales en Latinoamérica, con EE.UU. a la cabeza de estas últimas (11.000), seguido por España (7.300), pese al menor tamaño de su economía.

Simultáneamente, España es uno de los principales destinos de la IED latinoamericana en Europa y de los primeros emisores hacia América Latina. EFE