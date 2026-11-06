Localizan por primera vez en España al ruiseñor calíope: el ejemplar de la especie asiática ha sido fotografiado en Cantabria

Ruiseñor calíope. (Shiv's fotografia/Wikimedia Commons)

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En Cantabria se ha logrado esta semana un importante hito ornitológico que ya está comenzando a llamar la atención de apasionados de la observación de aves de todo el país. En el municipio de Suances se ha registrado la primera cita en España del ruiseñor calíope (Calliope calliope), un pequeño pájaro paseriforme originario de Asia.

Según ha informado El Diario Montañés, Abel Ojugas Díaz, presidente de la Asociación Proyecto Ría San Martín, fue avisado de la presencia del animal por Orlando Parilla Domínguez y supo desde el primer momento de qué especie se trataba. El ruiseñor calíope fue fotografiado el pasado miércoles 4 de noviembre.

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Ruiseñor calíope. (Prasan Shrestha/Wikimedia Commons)

En torno a esta pequeña ave, de aproximadamente 14-16 centímetros y longitud y un peso de 16 a 25 gramos, se ha levantado una gran expectación, hasta el punto de que, como señala el medio regional, ya son varias las personas que se han acercado a Suances para intentar localizar al ruiseñor calíope. La atención es tal porque la presencia de la especie en Europa occidental es bastante infrecuente.

Un ruiseñor de Siberia en España

El ruiseñor calíope es una especie sobre todo conocida por su melodioso canto, rasgo al que se debe su nombre común: Calíope (que significa “la de la bella voz”) es la musa griega de la poesía épica y de la elocuencia.

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También destaca por sus colores. Mientras que la hembra cuenta con una coloración más discreta, con tonos marrones, el macho presenta una garganta de color rojo intenso, rodeada de franjas oscuras y blancas.

Ruiseñor calíope. (JJ Harrison/Wikimedia Commons)

Su distribución natural es principalmente asiática, pues habita en lugares como Siberia, Mongolia, el norte de China, el extremo oriental de Rusia o la península de Kamchatka, buscando bosques boreales, zonas de matorral, claros forestales y áreas húmedas con vegetación densa durante su época reproductora.

Durante el invierno realiza largas migraciones, pues se desplaza hasta el sudeste asiático y a Filipinas. A Europa occidental es extremadamente inusual que llegue el ruiseño calíope, aunque en los últimos años se ha detectado por primera vez en algunos países, como en 2016 en Países Bajos o en 2019 en Bélgica.

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Suances, un importante enclave para las aves

En la localidad cántabra de Suances, que se ubica en el entorno de la Ría de San Martín, esta no es la única ave llamativa que ha sido observada en tiempos recientes. El propio Ojugas descubrió en el mes de julio de 2025 un playero aliblanco (Tringa inornata), una especie limícola de origen norteamericano que hasta entonces nunca había sido localizada en España.

El municipio se erige así como un importante enclave para las aves migratorias, como demuestran estas y otras citas. La protección de la Ría de San Martín, por tanto, resulta clave. Este verano, el paisaje sufrió una grave mortalidad de aves cuya causa todavía no ha sido determinada. Decenas de aves aparecieron muertas en el estuario de la costa central de Cantabria, lo que amenazó con diezmar una de las zonas de mayor biodiversidad del norte de España. De hecho, según publicó elDiario.es, este evento acabó golpeando al 80 % de la colonia de ánades azulones de la zona.

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