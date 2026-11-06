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Pilar Rubio (48 años): “Tomo caldo de huesos todos los días, y lo preparo horneando la carne y la verdura y cociéndola a fuego lento durante 9 horas”

El enorme potencial nutritivo de este caldo, debido a su alto contenido en colágeno y su bajo aporte calórico, ha catapultado su popularidad en redes sociales

La receta de caldo de huesos de Pilar Rubio (Montaje Infobae)
La receta de caldo de huesos de Pilar Rubio (Montaje Infobae)
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El caldo de huesos es toda una estrella culinaria en las redes, una receta de toda la vida que se ha convertido en un fenómeno viral en todo el mundo gracias a sus beneficios para la salud. Tanto es así que incluso grandes caras conocidas del mundo de las celebrities se han animado a introducirlo en su día a día. Es el caso de Pilar Rubio, presentadora y modelo, quien compartió en su Instagram el paso a paso para preparar un caldo saludable a su manera.

“Lo tomo todos los días, por la mañana o por la noche. Sienta fenomenal, es fácil y socorrido”, asegura la actriz, antes de empezar a explicar la receta. Como base, Rubio utiliza huesos de ternera con tuétano, articulaciones de ternera, carcasas de pollo y una punta de jamón y manitas de cerdo que le dan “muchísimo sabor”. A esto se suma una ristra de verduras, algunas especias y un chorrito de vinagre de manzana.

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“El primer paso es poner los huesos en una bandeja y llevarlos al horno para que se tuesten un poquito, porque así va a darle mucho más sabor a nuestro caldo. A doscientos grados, más o menos treinta o cuarenta minutos”, explica Pilar en su receta. Cuando estén ya dorados y solo queden unos minutos de horno, “un truco importante para meter las verduras y que cojan también ese doradito y ese sabor”. Es el momento, entonces, de empezar a cocinar el caldo, una cocción que durará unas nueve horas.

Propiedades nutricionales del caldo de huesos

Su enorme potencial nutritivo es, principalmente, lo que ha catapultado su popularidad en redes sociales. Aunque los expertos explican que no es una solución milagrosa, ni deben sobrevalorarse sus efectos, existen motivos de sobra para introducir esta receta dentro de una dieta saludable.

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Las largas horas de cocción a fuego lento que se necesitan para elaborarlo ayudan a extraer las proteínas de los huesos utilizados, resultando en un caldo más rico en nutrientes que otros consomés clásicos. Además, otra de sus características más interesantes es su alto contenido en colágeno y aminoácidos, compuestos que ayudan a mantener las articulaciones sanas y pueden ayudar a reducir el dolor articular.

Algunas teorías aseguran, por otro lado, que este caldo puede favorecer a una piel más sana y elástica, además de reforzar el sistema inmunológico gracias a minerales como el calcio, el magnesio y el fósforo presentes en este consomé.

Receta de caldo de huesos de Pilar Rubio

Este caldo se prepara con huesos de ternera, articulaciones, verduras y especias. La técnica principal consiste en tostar primero los huesos y después cocerlos lentamente durante varias horas para extraer todo su sabor y gelatina.

Tiempo de preparación

  • Tiempo total: 11 horas y 40 minutos, sin contar el almacenamiento.
    • Preparación activa: 20 minutos.
    • Tostado de los huesos y las verduras: 40 minutos.
    • Cocción a fuego lento: 9 horas.
    • Reposo y enfriado: 2 horas aproximadamente.

Ingredientes

  • 1 kg de huesos de ternera con tuétano, preferiblemente de caña
  • 500 g de huesos de rodilla o articulaciones de ternera
  • 500 g de huesos de pollo, carcasas o patas, opcionales
  • 1 punta de jamón, 1 codillo o unas manitas de cerdo, opcional
  • 2 zanahorias
  • 1 puerro
  • 1 cebolla
  • 2 ramas de apio
  • 2 hojas de laurel
  • 3 dientes de ajo
  • 1 cucharada de vinagre de manzana
  • 2,5-3 litros de agua fría, aproximadamente
  • Pimienta negra en grano, al gusto
  • Sal, al final de la cocción

Cómo hacer caldo de huesos, paso a paso

  1. Precalienta el horno a 200 ºC.
  2. Coloca los huesos de ternera, los huesos de rodilla y los huesos de pollo en una bandeja.
  3. Hornea durante 30-40 minutos, hasta que estén bien dorados. El tostado aporta un sabor más profundo al caldo.
  4. Lava y corta las zanahorias, el puerro, la cebolla y el apio en trozos grandes.
  5. Cuando falten unos 15 minutos para terminar el horneado, añade las verduras a la bandeja. Así también adquirirán un ligero tono dorado.
  6. Pasa los huesos y las verduras a una olla grande.
  7. Incorpora el laurel, los dientes de ajo, la pimienta negra y la punta de jamón, el codillo o las manitas de cerdo si los utilizas.
  8. Añade el vinagre de manzana y cubre con el agua fría. Comenzar con agua fría favorece una extracción gradual de los sabores.
  9. Lleva la olla a ebullición. Cuando aparezca espuma en la superficie, retírala con una espumadera.
  10. Baja el fuego al mínimo. El caldo debe cocer de forma suave, con un hervor apenas visible.
  11. Cocina durante 9 horas. Vigila el nivel de líquido y añade un poco más de agua caliente si fuese necesario.
  12. Prueba el caldo y añade la sal al final. Los huesos de jamón y las manitas pueden aportar bastante sabor.
  13. Apaga el fuego y deja reposar el caldo unos minutos.
  14. Retira los huesos, las carnes y las verduras. Cuela el líquido con un colador fino.
  15. Deja que el caldo se enfríe y guárdalo en recipientes cerrados.
  16. Cuando esté frío, la grasa quedará en la superficie y la gelatina debajo. Retira parte de la grasa si quieres un resultado más ligero.
  17. Para servirlo, calienta la cantidad necesaria. No lo hiervas con fuerza después de colarlo para conservar mejor su textura.

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