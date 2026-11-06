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Precio del oro en España hoy viernes 6 de noviembre: los máximos y mínimos que alcanzó el metal

Conoce cuáles fueron los últimos movimientos que registró el metal precioso en el mercado

Conoce cuáles fueron los últimos movimientos que registró el precio del metal (Imagen Ilustrativa Infobae)
Conoce cuáles fueron los últimos movimientos que registró el precio del metal (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El oro sigue siendo uno de los metales preciosos preferidos tanto por particulares como por empresarios para resguardarse frente a la inflación. En momentos de inestabilidad económica, muchos inversores optan por activos considerados seguros, como el dólar o los metales.

En cuanto a su valor, el precio del oro alcanzó máximos históricos en 2025, impulsado por la caída de la inflación en EE. UU. y el clima de incertidumbre internacional generado por los conflictos armados en Medio Oriente.

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Una de las formas más habituales de invertir en oro es adquiriéndolo en su forma física, ya sea en lingotes o monedas. Por ello, resulta fundamental estar al tanto de su cotización, la cual varía constantemente.

A continuación, te mostramos el precio del oro en España este viernes 6 de noviembre.

Precio del oro hoy

El oro es considerado como un activo de refugio de gran durabilidad (REUTERS/Arnd Wiegmann)
El oro es considerado como un activo de refugio de gran durabilidad (REUTERS/Arnd Wiegmann)

El valor de este metal precioso está en constante movimiento en el mercado financiero, está sujeto a los movimientos que se registran en las últimas horas. Estos fueron los movimientos que registró este activo en el último corte, al momento que se escribió este artículo.

El oro se está vendiendo el día de hoy en España a un valor de 116,83 € por gramo. En las últimas 24 horas el valor mínimo que registró el metal fue de 116,02 € y el máximo de 118,07 €. Esto indica que el kilo de oro está en un valor de

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116830

Un activo de refugio durante las crisis

La inversión en metales preciosos es una opción considerable en momentos de incertidumbre económica, ya que su valor registra menos volatilidad como otros activos. Las personas pueden comprar oro en línea o presencialmente con entidades que cuentan con las certificaciones exigidas.

De acuerdo con información de Business Insider, este metal precioso mantiene un valor intrínseco que refleja el coste general de la vida y su valor se mueve usualmente en dirección opuesta al mercado bursátil, por este motivo en épocas de crisis económicas su valor suele subir.

Este metal tiene una gran durabilidad, no es posible piratear ni borrar. En la actualidad existen dos formas principales de invertir en oro: física o en valores de oro como acciones, fondos y futuros.

El oro físico viene de diferentes formas ya sea en lingotes o monedas oro acuñadas, ambos varían su tamaño pero llevan un sello con la pureza, el origen y el peso para darle autenticidad. 

La incertidumbre global y el oro

Los lingotes de oro tienen que ser marcados con los kilates, el peso y una señal que garantice la pureza del producto (REUTERS/Alexander Manzyuk/Archivo)
Los lingotes de oro tienen que ser marcados con los kilates, el peso y una señal que garantice la pureza del producto (REUTERS/Alexander Manzyuk/Archivo)

El precio del oro ha alcanzado nuevos máximos en 2025, impulsado por un clima de incertidumbre global que se intensificó con la reelección de Donald Trump y el endurecimiento de su política comercial contra China. La implementación inmediata de medidas arancelarias por parte del mandatario estadounidense ha reactivado temores en los mercados, donde la volatilidad se ha vuelto protagonista.

Según datos recientes recogidos por Bloomberg, la demanda del metal precioso continúa en aumento, en gran parte gracias a la mayor compra por parte de bancos centrales de distintos países. En línea con esta tendencia, Goldman Sachs anticipa que la cotización del oro seguirá en ascenso debido al renovado interés por activos considerados seguros.

Lina Thomas, estratega de materias primas de la firma, señaló que los inversionistas suelen recurrir al oro como refugio en tiempos de turbulencia económica, aunque su atractivo disminuye cuando el panorama se estabiliza.

Actualmente, el oro se posiciona como el activo refugio con mayor capitalización del mundo, por encima de gigantes tecnológicos como Apple, Microsoft y Nvidia. No obstante, la reciente valorización de bitcoin ha abierto el debate sobre si la criptomoneda podría asumir un rol similar en el futuro financiero global.

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