El Gobierno de Euskadi emite una alerta sanitaria por listeria en un lote de jamón cocido: fue distribuido en Castilla y León, Madrid, Navarra y País Vasco

Lonchas de jamón cocido. (Adobe Stock)

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El Departamento de Salud del Gobierno Vasco ha detectado, a través de sus controles rutinarios, la presencia de la bacteria Listeria monocytogenes en un lote de jamón cocido de la marca Urkabe. La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) recibió la notificación este pasado miércoles a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI) y extendió la alerta al resto del territorio nacional.

El producto implicado corresponde al lote número 61027, con fecha de caducidad fijada para el 26 de noviembre de 2026. Se trata de envases de plástico de 175 gramos, de conservación refrigerada, fabricados por Urkabe Benetan S.A., con sede en Errenteria, Guipúzcoa. Según los datos facilitados por las autoridades sanitarias, la distribución inicial del lote abarcó Castilla y León, Madrid, Navarra y el País Vasco. AESAN no descarta, sin embargo, que a través de las redes de distribución el producto haya llegado también a otras regiones del país.

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La empresa activó sus protocolos de seguridad alimentaria en cuanto conoció el resultado de los controles y procedió a la retirada del producto de los puntos de venta. Las autoridades han confirmado que ya se ha recuperado la mayoría de las unidades comercializadas, aunque no se puede descartar que queden ejemplares del lote afectado en domicilios particulares.

Prueba de listeriosis. (AdobeStock)

Qué es la Listeria monocytogenes

La Listeria monocytogenes es una bacteria causante de la listeriosis, una infección de transmisión alimentaria que se contrae principalmente por el consumo de alimentos contaminados. Una de sus particularidades, que la distingue de otros patógenos, es su capacidad de multiplicarse incluso a temperaturas bajas de refrigeración, entre 2 y 4 grados centígrados, lo que dificulta su control en productos que se conservan en frío durante períodos prolongados.

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Los alimentos más frecuentemente asociados a brotes de listeriosis son los productos listos para el consumo con vida útil larga en refrigerador: embutidos y fiambres cocidos, patés, pescados ahumados, quesos de pasta blanda, leche cruda, helados elaborados con leche sin pasteurizar, además de ensaladas preparadas y vegetales frescos.

La infección suele manifestarse con vómitos, diarrea y fiebre, síntomas que en la mayoría de los casos remiten sin complicaciones graves en personas sanas. El riesgo aumenta de forma significativa en poblaciones vulnerables: mujeres embarazadas, recién nacidos, personas mayores y pacientes con el sistema inmunitario debilitado, en quienes la listeriosis puede derivar en cuadros más graves.

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Recomendaciones para quienes tengan el producto en casa

Las autoridades sanitarias recomiendan a quienes dispongan del producto afectado en sus domicilios que verifiquen el número de lote y la fecha de caducidad indicados en el envase y, en caso de coincidir con los datos de la alerta, se abstengan de consumirlo.

En caso de haber ingerido jamón cocido del lote señalado y presentar síntomas compatibles con la listeriosis, se recomienda acudir a un centro de salud. El Departamento de Salud del Gobierno Vasco hizo un llamamiento especial a las mujeres embarazadas para que extremen las precauciones y consulten las pautas específicas de higiene alimentaria durante la gestación, dado que este colectivo presenta una sensibilidad particular frente a patógenos biológicos como la listeria.

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Las autoridades también insistieron en la importancia de extremar las medidas de higiene en la cocina para evitar la contaminación cruzada entre el producto retirado y otros alimentos que puedan haber estado en contacto con él.