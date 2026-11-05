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El coche más pequeño del mundo se subastará por unos 70.000 euros: mide metro y medio, tiene tres ruedas y no tiene marcha atrás

Convertido en una rareza de la que apenas quedan 30 unidades, este ejemplar de 1964 busca dueño tras pasar 60 años en Finlandia

El Peel P50 de 1964, conservado en su pintura original tras seis décadas en Finlandia. (Iconic Auctioneers)
El Peel P50 de 1964, conservado en su pintura original tras seis décadas en Finlandia. (Iconic Auctioneers)
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Aparcar en cualquier rincón de la ciudad parece una utopía reservada para muy pocos, pero hace más de sesenta años un fabricante británico ideó una fórmula mucho más radical: obligar al conductor a bajarse para girar el vehículo a pulso. Aquella rareza sobre ruedas, reconocida por el Libro Guinness de los Récords como el coche de producción en serie más pequeño de la historia, saldrá a subasta en el Reino Unido con una estimación de venta que roza los 70.000 euros.

La cita tendrá lugar el próximo sábado 14 de noviembre en el recinto del National Exhibition Centre (NEC) de Birmingham, durante la feria The Iconic Sale at the NEC Classic Motor Show. Los responsables de la puja han fijado una estimación de entre 47.000 y algo más de 70.000 euros al cambio actual, sin contar las primas del comprador. Cuando salió de fábrica en 1964, costaba exactamente 199 libras (unos 200 euros), el equivalente a unos 4.200 euros de hoy.

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El ejemplar subastado, acabado en su pintura verde oliva original, se presenta en un estado estrictamente original, sin restaurar y con el desgaste de seis décadas. Su historia comienza cuando fue importado nuevo a Finlandia en 1964, y su llegada desconcertó tanto a las autoridades nórdicas que los inspectores de Helsinki rechazaron matricularlo porque solo contaba con un faro delantero. Tras un recurso, se autorizó su circulación y el coche pasó a manos de un jefe de máquinas naval antes de ser exhibido como el único ejemplar en todo el país.

Detalle de la parte trasera del Peel P50 con un asa metálica para que el conductor pueda girarlo a pulso. (Iconic Auctioneers)
Detalle de la parte trasera del Peel P50 con un asa metálica para que el conductor pueda girarlo a pulso. (Iconic Auctioneers)

“Un adulto y una bolsa de la compra”

Las dimensiones del vehículo desafían cualquier estándar contemporáneo: mide apenas 1,37 metros de largo por 1,06 metros de ancho y su peso no alcanza los 60 kilos. Fue concebido en la Isla de Man por Cyril Cannell, fundador de la Peel Engineering Company —empresa especializada en fibra de vidrio que fabricaba carenados de motocicletas para firmas como BMW o Norton—, bajo una premisa publicitaria tan honesta como cómica: ofrecer espacio para “un adulto y una bolsa de la compra”.

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Bajo su carrocería monoplaza late un modesto motor de dos tiempos de 49 centímetros cúbicos, asociado a una transmisión manual de tres velocidades hacia adelante. Al carecer de marcha atrás mecánica, el coche incorpora un asa metálica en la parte posterior. Si el conductor llega a un callejón sin salida, solo debe bajarse y levantar la parte trasera en vilo para girarlo sobre su rueda directriz delantera como si fuera una carretilla.

Pese a que el fabricante aseguraba que desplazarse en él resultaba “casi más barato que caminar” gracias a su mínimo consumo, el modelo nunca cuajó comercialmente y la producción cesó en 1965 tras haberse ensamblado apenas 50 unidades. Poco después, la marca intentó redimirse lanzando el Peel Trident, una variante biplaza conocida popularmente como el “platillo volante sobre ruedas” al sustituir el techo convencional por una futurista cúpula transparente.

Vista del interior del Peel P50. (Iconic Auctioneers)
Vista del interior del Peel P50. (Iconic Auctioneers)

Hoy en día se calcula que sobreviven menos de una treintena de ejemplares del P50 en todo el mundo, lo que ha disparado su cotización hasta cotas delirantes. Aunque la unidad de Birmingham sale con una tasación máxima de 70.000 euros, el récord histórico de este modelo se fijó en 2016 en Amelia Island (Florida), donde se adjudicó un ejemplar rojo por la cifra de 176.000 dólares (unos 160.000 euros).

Además, hace unos años se popularizó en el programa Top Gear, donde Jeremy Clarkson recorrió los pasillos y utilizó los ascensores del centro de televisión de la BBC a bordo de un P50, demostrando ante millones de espectadores que este coche británico cabía, literalmente, dentro de un despacho.

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