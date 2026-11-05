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CAF entrega su premio al liderazgo joven a la bookstagramer chilena María Ignacia Urzúa por su iniciativa cultural “Té con libros”: “Lo que he hecho es llevar mi hobby a las redes sociales”

El organismo ha galardonado a la joven abogada por lograr que los jóvenes latinoamericanos vuelvan a aficionarse a la lectura

María Ignacia Urzúa Reyes reicbe Premio Enrique García al Liderazgo por una iniciativa que se llama 'Té con libros', este jueves en Madrid. (EFE)
María Ignacia Urzúa Reyes reicbe Premio Enrique García al Liderazgo por una iniciativa que se llama 'Té con libros', este jueves en Madrid. (EFE)
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El Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) ha celebrado este jueves la entrega del Premio Enrique García al Liderazgo, el galardón que distingue a jóvenes de entre 18 y 30 años que han impulsado proyectos capaces de generar empleo, fortalecer identidades, recuperar espacios públicos y promover la inclusión en los países de América Latina y el Caribe.

En pasadas ediciones, la temática fue el liderazgo para la biodiversidad y las ideas del financiamiento. En su tercera edición, que se celebra en el Real Jardín Botánico Madrid en el marco de la apertura de la nueva sede de CAF en la capital, la temática escogida por el organismo ha sido la cultura.

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El jurado ha seleccionado como ganadora la iniciativa “Té de libros”, de la abogada chilena María Ignacia Urzúa Reyes, que recibirá 7.000 dólares. En el certamen han participado hasta 53 proyectos de más de una veintena de países, desde las pequeñas islas caribeñas de Antigua y Barbuda hasta países como México, Chile o Brasil.

“Las redes sociales nos permiten romper barreras”

“Té con libros” es un proyecto que nació en 2020 en las redes sociales (en Instagram y TikTok es @te.conlibros) y que acumula ya 370.000 seguidores. Desde esta cuenta, la creadora chilena recomienda libros y moviliza a los jóvenes para que vuelvan a aficionarse a la lectura. La iniciativa fue reconocida este año por la feria del libro de Lima.

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“Desde muy chica he sido buena lectora. Lo que he hecho es llevar mi hobby a las redes sociales. Las personas tienen conexión a internet, y a través de eso se acercan a espacios donde antes había barreras”, ha explicado Urzúa en su intervención.

La cultura es algo más allá que un bien de consumo

“La construcción de América Latina va a necesitar de muchos arquitectos, que son los que día a día labran comunidades. Este premio reconoce la iniciativa que usa las artes como una fuente de soluciones y oportunidades. La cultura no es un complemento, sino que realmente reconoce lo que somos y lo que somos capaces de crear”, ha afirmado el presidente ejecutivo de CAF, Sergio Díaz-Granados, al inicio de su intervención.

El sentido del liderazgo en este premio, ha explicado una de los miembros del jurado, ni más ni menos que Rigoberta Menchú Tum, Premio Nobel de la Paz, Rigoberta, es “saber resolver problemas, pero también dar esperanza” ante las adversidades. “Muchas personas quieren ver un mundo que es posible vivirlo. Me parece fantástico que la juventud retome estos valores”, ha celebrado la líder indígena.

Para Jaime Abello, cofundador de la Fundación Gabo y miembro del jurado, el liderazgo es “estar dispuesto a aprender y compartir lo aprendido”. “Hay un horizonte cambiante y, frente a todo, la palabra esperanza, las ganas de compartir y el respeto hacia el otro son fundamentales en el liderazgo”. “Hemos visto proyectos en los que la cultura se presenta como una herramienta para resolver problemas concretos y no solo como algo de consumo”, ha añadido.

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