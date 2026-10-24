España

Cuidado si te llaman del banco por un cargo sospechoso: la Policía Nacional avisa de esta nueva estafa telefónica

Los estafadores se hacen pasar por gestores para obtener tarjetas y claves de sus víctimas

Las autoridades recomiendan bloquear la tarjeta y denunciar ante cualquier indicio de fraude
Las autoridades recomiendan bloquear la tarjeta y denunciar ante cualquier indicio de fraude. (@policia)
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Una llamada sobre un supuesto movimiento irregular en la cuenta puede ser el inicio de un fraude. La Policía Nacional ha advertido sobre una estafa telefónica en la que los delincuentes se hacen pasar por empleados de una entidad bancaria para obtener las tarjetas y acceder al dinero de sus víctimas.

El engaño se apoya en una situación habitual para muchos clientes, como es recibir un aviso de seguridad de su banco. Los estafadores aprovechan esa apariencia de normalidad para generar preocupación y lograr que la persona siga sus indicaciones sin contrastar la información por canales oficiales.

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En un vídeo difundido en redes sociales, la Policía resume el riesgo con una advertencia directa: “Un teléfono, una tarjeta y en cuestión de minutos tu dinero podría estar en manos de un delincuente”.

La falsa llamada que acaba con la entrega de la tarjeta

El fraude comienza con una llamada. Al otro lado de la línea, una persona se presenta como gestor, agente o trabajador del banco y comunica que ha detectado un cargo sospechoso o un acceso no autorizado a la cuenta. La supuesta incidencia sirve para presionar a la víctima. Quien llama intenta transmitir urgencia y ofrece una salida inmediata al problema, con el argumento de que es necesario actuar antes de que se produzcan más operaciones en la cuenta.

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Según explica la Policía Nacional, el primer objetivo consiste en que la persona crea que habla con su entidad. Una vez que obtiene esa confianza, el falso empleado propone una solución que debe encender las alarmas: enviar a alguien al domicilio para recoger las tarjetas bancarias.

Imagen representativa de una estafa bancaria (Freepik)
Imagen representativa de una estafa bancaria (Freepik)

La entrega de la tarjeta constituye el paso central de esta modalidad. La víctima, que aún puede permanecer al teléfono con el supuesto gestor bancario, recibe la visita de una persona que se presenta como empleado de la entidad y recoge el plástico.

Las autoridades alertan de que los delincuentes pueden conseguir también los códigos o claves necesarios para operar con la cuenta. Con esos datos y las tarjetas en su poder, tienen la posibilidad de retirar efectivo en cajeros, pagar compras o efectuar transferencias.

La Policía Nacional subraya la velocidad con la que pueden actuar. “Mientras tú sigues al teléfono, ellos ya pueden estar utilizando tus tarjetas y operando con ellas”, señala en su explicación sobre el procedimiento.

Cómo actuar ante una llamada sospechosa

La secuencia busca evitar que la víctima tenga tiempo para verificar la llamada. Por ese motivo, una comunicación que incluye prisas, advertencias sobre un supuesto riesgo inmediato o peticiones para entregar una tarjeta debe tratarse con cautela.

Ante una comunicación de este tipo, la recomendación es no entregar las tarjetas ni facilitar códigos, claves o información personal. También conviene finalizar la llamada y contactar con la entidad bancaria a través de un teléfono oficial, el que figura en la aplicación, la web o el reverso de la propia tarjeta.

La Policía Nacional difunde un nuevo vídeo con consejos para el ciudadano, esta vez frente a las estafas.

La estafa telefónica puede producirse aunque el interlocutor conozca datos personales de la víctima o utilice expresiones propias del sector bancario. Esos elementos no acreditan que la llamada proceda realmente del banco.

Si la tarjeta ya fue entregada o existen operaciones que no reconoce el titular, la Policía Nacional pide actuar sin demora. “Contacta rápidamente con tu banco para bloquear las tarjetas y denuncia”, indica el cuerpo policial.

El bloqueo inmediato puede impedir nuevas operaciones, mientras que la denuncia permite dejar constancia de los hechos y aportar los datos disponibles sobre la llamada, el número desde el que se realizó o la persona que acudió al domicilio.

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