España

Cupón Diario de la Once: jugada ganadora y resultado del último sorteo

Con las loterías de Juegos Once no solo tienes la posibilidad de ganar varios euros en premios, sino que parte del dinero recaudado se destina a beneficios sociales

Con esta lotería puedes ganar hasta 500 mil euros (Infobae)
Con esta lotería puedes ganar hasta 500 mil euros (Infobae)
Guardar

Cupón Diario de la Once, una de las principales loterías españolas que entrega varios euros en premios, informó los números ganadores del sorteo de este 4 de noviembre publicados por Juegos Once (Organización Nacional de Ciegos Españoles).

Recuerda que todos los boletos premiados cuentan con una fecha de caducidad, es decir, un límite para poder obtener el premio.

PUBLICIDAD

En el caso de los sorteos llevados a cabo por Juegos Oncenunca caducan siempre y cuando hayas realizado la adquisición del boleto a través de la página web oficial.

Si lo realizaste en algún punto de venta autorizado o vendedor oficial, puedes cobrarlos hasta treinta días naturales contados a partir del día siguiente de la celebración del sorteo.

Combinación ganadora del Cupón Diario

Fecha: miércoles, 4 de noviembre de 2026

Número: 24988

Serie: 050

De lunes a jueves se hace un sorteo del Cupón Diario de la Once y los ganadores se difunden a las 21:25 horas (hora de Madrid). Puedes seguir el sorteo en vivo o verlo en diferido a través de la página oficial de JuegosONCE.

PUBLICIDAD

Plan de premios

El Cupón Diario de la Once se caracteriza por tener una larga lista de premios y la facilidad con la que puedes ganar alguno de ellos.

Si bien para recibir el premio mayor de esta lotería tu apuesta tiene que coincidir con la combinación ganadora más su serie, puede hacerte de uno de sus premios con solo atinar a uno de los dígitos.

Este es el plan de premios del Cupón Diario:

Un premio de 500 mil euros a las cinco cifras y la serie.

49 premios de 35 mil euros a las cinco cifras.

450 premios de 250 euros a las cuatro primeras cifras.

450 premios de 250 euros a las cuatro últimas cifras.

4 mil 500 premios de 25 euros a las tres primeras cifras.

4 mil 500 premios de 25 euros a las tres últimas cifras.

45 mil premios de 6 euros a las dos primeras cifras.

44 mil 550 premios de 6 euros a las dos últimas cifras.

445 mil 500 premios de 2 euros a la primera cifra.

405 mil premios de 2 euros a la última cifra.

¿Cómo ganar en el Cupón Diario?

Aquí te decimos como ganar el Cupón Diario de la ONCE (Europa Press)
Aquí te decimos como ganar el Cupón Diario de la ONCE (Europa Press)

Para poder jugar al Cupón Diario lo primero que debes de hacer es entrar a tu cuenta de JuegosONCE en la página web oficial. Si no tienes, crea una.

Posteriormente, escoge el sorteo del día que quieres jugar. Recuerda que esta lotería se lleva a cabo de lunes a jueves.

Ahora, elige el número de tu apuesta que debe estar conformado por cinco dígitos, más tres de serie. 

Puedes seleccionar la combinación de números de forma aleatoria o tienes la opción de darle clic al botón "Buscar otro cupón" para ver diferentes números propuestos para tu cupón.

Si lo prefieres, puedes elegir una fecha de sorteo concreta y un número o terminación desde las opciones de búsqueda.

Una vez hayas terminado de seleccionar las opciones deseadas, haz clic en el botón "Buscar" para encontrar tu cupón o en el botón "Restablecer" para volver a la selección anterior y poder continuar con tu compra.

Cuando hayas finalizado el proceso de compra, recibirás por correo electrónico el comprobante de tu compra y podrás ver toda la información de tu compra en la sección "Mis compras".

Una vez celebrado el sorteo de la ONCE, te enviaremos un correo electrónico con el resultado de tu Cupón Diario y así sabrás si tu número ha sido premiado o no. Si has ganado, el importe se ingresará directamente en tu cuenta virtual de JuegosONCE.

Temas Relacionados

Resultado Cupón Diario HoyÚltimas actualizacionesLoterías de EspañaCupón Diario ONCE España

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Así te hemos contado la primera jornada de la XXX Cumbre Iberoamericana en Madrid

Pedro Sánchez, junto al rey Felipe VI, recibirá a homólogos como Javier Milei, presidente de Argentina, pero no estarán Lula Da Silva, Claudia Sheinbaum, Delcy Rodríguez o Nayib Bukele

Así te hemos contado la primera jornada de la XXX Cumbre Iberoamericana en Madrid

Lotería 6/49: la combinación ganadora del sorteo de este 4 de noviembre

Aquí los resultados del sorteo dados a conocer por las Loterías de Catalunya; descubra si ha sido uno de los ganadores

Lotería 6/49: la combinación ganadora del sorteo de este 4 de noviembre

Reacciones a la dimisión de Óscar Puente, en directo: El presidente de Adif, Luis Pedro Marco de la Peña, presenta su dimisión a Carlos Cuerpo tras el accidente ferroviario de Urda

Óscar Puente anunció su dimisión ayer, casi una semana después del alcance de trenes. Este miércoles, Feijóo y Abascal, que según todas las encuestas previas al siniestro podrían formar gobierno, continúan con sus agendas públicas con entrevistas, encuentros con medios y mítines

Reacciones a la dimisión de Óscar Puente, en directo: El presidente de Adif, Luis Pedro Marco de la Peña, presenta su dimisión a Carlos Cuerpo tras el accidente ferroviario de Urda

Resultados del Sorteo 5 Super Once: ganadores y números premiados

Con las loterías de Juegos Once no sólo tienes la posibilidad de ganar millones de euros en premios, sino que parte del dinero recaudado va para beneficios sociales

Resultados del Sorteo 5 Super Once: ganadores y números premiados

Tres ideas de canapés de boniato originales para salir de los entrantes típicos y darle un toque otoñal a tus comidas

Son propuestas fáciles y diferentes para acompañar tus preparaciones

Tres ideas de canapés de boniato originales para salir de los entrantes típicos y darle un toque otoñal a tus comidas
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Así te hemos contado la primera jornada de la XXX Cumbre Iberoamericana en Madrid

Así te hemos contado la primera jornada de la XXX Cumbre Iberoamericana en Madrid

Reacciones a la dimisión de Óscar Puente, en directo: El presidente de Adif, Luis Pedro Marco de la Peña, presenta su dimisión a Carlos Cuerpo tras el accidente ferroviario de Urda

La Audiencia de Madrid reconoce la nacionalidad a una estadounidense de origen sefardí cinco años después de negársela por un requisito inventado y pese a habérsela concedido a su hermano

Un brigada de la Guardia Civil pierde doce días de sueldo tras negarse a asumir una investigación por estafa

La obra de la vía del accidente de Adamuz vuelve a registrar deformaciones en un tramo cercano

ECONOMÍA

La España vaciada es más rica, pero sólo sobre el papel: 13 provincias mejoran su renta por habitante mientras pierden vecinos

La España vaciada es más rica, pero sólo sobre el papel: 13 provincias mejoran su renta por habitante mientras pierden vecinos

El aceite de oliva español se prepara para conquistar China: los aranceles bajarán en 2027 y el sector espera batir récords de ventas

Mueren tres trabajadores al quedar atrapados en un depósito de purines en una granja de Pitillas (Navarra)

España se queda sin margen para gastar: la AIReF alerta de que no hay dinero para afrontar inversiones en infraestructuras

Barcelona prevé devolver 10.000 pisos turísticos al mercado del alquiler: el plan de Collboni para recuperar viviendas

DEPORTES

Un combativo Betis soñó, pero chocó con el muro amarillo del Borussia Dortmund en Champions

Un combativo Betis soñó, pero chocó con el muro amarillo del Borussia Dortmund en Champions

Vinicius no consigue reivindicarse: poco desborde y poco peligro en el partido ante el AEK Atenas de Champions

Así te hemos contado la victoria del Real Madrid ante el AEK Atenas en Champions

Un Real Madrid sin imaginación paga la ausencia de Güler, aunque consigue una victoria con épica ante el AEK Atenas en Champions

Un extenista considera que Ferrero quiere venganza tras ser “despedido”: “Habrá pensado a qué tenista podría unirse para intentar derrotar a Alcaraz”