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Conoce las mejores horas para usar la luz en España

Para ahorrar en tu factura, lo mejor es mantenerse actualizado sobre la tarifa promedio de la luz y lo momentos del día en el que más barato está el servicio

La tarifa del servicio eléctrico cambia diariamente (Europa Press)
La tarifa del servicio eléctrico cambia diariamente (Europa Press)
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Este es el precio de la luz es el país para este jueves 5 de noviembre, así como las tarifas más caras y más baratas del hoy.

Recuerda que la tarifa de la luz se modifica todos los días, por lo que es importante mantenerse informado para hacer un mejor uso de ella.

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Precio de la energía eléctrica

Día: 5 de noviembre

Tarifa media: 238.69 euros por megavatio hora

Tarifa máxima: 317.52 euros por megavatio hora

Tarifa más baja: 183.51 euros por megavatio hora

La tarifa de la electricidad cada hora

La OMIE da a conocer todos los días el precio del servicio de la luz (Europa Press)
La OMIE da a conocer todos los días el precio del servicio de la luz (Europa Press)

A lo largo de este día, la tarifa del servicio eléctrico cada hora será el siguiente:

De 0:00 a 1:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 252.23 euros por megavatio hora.

De 1:00 a 2:00 horas, la tarifa de la luz será de 232.46 euros por megavatio hora.

De 2:00 a 3:00 horas, el precio de la electricidad será de 223.24 euros por megavatio hora.

De 3:00 a 4:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 217.77 euros por megavatio hora.

De 4:00 a 5:00 horas, el precio de la luz será de 219.58 euros por megavatio hora.

De 5:00 a 6:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 225.99 euros por megavatio hora.

De 6:00 a 7:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 257.31 euros por megavatio hora.

De 7:00 a 8:00 horas, el precio de la luz será de 295.16 euros por megavatio hora.

De 8:00 a 9:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 271.18 euros por megavatio hora.

De 9:00 a 10:00 horas, el precio de la electricidad será de 205.81 euros por megavatio hora.

De 10:00 a 11:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 194.53 euros por megavatio hora.

De 11:00 a 12:00 horas, el precio de la luz será de 186.3 euros por megavatio hora.

De 12:00 a 13:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 183.51 euros por megavatio hora.

De 13:00 a 14:00 horas, el precio de la electricidad será de 184.75 euros por megavatio hora.

De 14:00 a 15:00 horas, el precio de la luz será de 185.24 euros por megavatio hora.

De 15:00 a 16:00 horas, la tarifa de la luz será de 190.31 euros por megavatio hora.

De 16:00 a 17:00 horas, el precio de la electricidad será de 218.04 euros por megavatio hora.

De 17:00 a 18:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 241.08 euros por megavatio hora.

De 18:00 a 19:00 horas, la tarifa de la luz será de 295.97 euros por megavatio hora.

De 19:00 a 20:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 300.25 euros por megavatio hora.

De 20:00 a 21:00 horas, el precio de la electricidad será de 317.52 euros por megavatio hora.

De 21:00 a 22:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 298.81 euros por megavatio hora.

De 22:00 a 23:00 horas, el precio de la luz será de 278.41 euros por megavatio hora.

De 23:00 a 24:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 253.04 euros por megavatio hora.

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