El Gobierno aprueba el manual de funcionamiento de las mesas electorales del 29N

Guardar

Madrid, 27 oct (EFE).- El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el manual de instrucciones para las personas que integran las mesas electorales, una guía que regula el desarrollo completo de las elecciones a Cortes Generales convocadas el domingo 29 de noviembre, informa el Ministerio del Interior.

La votación comenzará a las nueve de la mañana y finalizará a las ocho de la tarde del 29N y los sorteos para la designación de las personas integrantes de las mesas electorales se realizarán entre el próximo día 31 y el 4 de noviembre.

PUBLICIDAD

Las notificaciones a las personas elegidas para ser miembros de mesa electoral deberán ir acompañadas del manual, del que se editarán 900.000 ejemplares.

En las comunidades autónomas que tienen reconocida lengua cooficial los manuales serán bilingües y en el caso de las mesas electorales correspondientes al valle de Arán, en la provincia de Lleida, serán trilingües.

PUBLICIDAD

La elaboración de los manuales ha buscado simplificar la redacción y mejorar la comprensión por las personas que deban utilizarlos.

La primera parte del manual fija el desarrollo de la jornada electoral desde la constitución de la mesa hasta el cierre de las urnas.

Las personas que ejerzan la presidencia y vocalías de la mesa así como las que hayan sido designadas suplentes deberán estar presentes en el local electoral correspondiente a las ocho de la mañana mientras que los interventores pueden incorporarse durante la media hora siguiente.

PUBLICIDAD

La mesa tendrá que supervisar el estado del material electoral incluido el precinto de las urnas, las cabinas y la distribución de papeletas y sobres así como los listados censales.

Si en la mesa van a votar personas que han solicitado el uso de material complementario en braille debe contar con el listado con la relación de las mismas y un sobre con el material correspondiente.

PUBLICIDAD

En caso contrario debe comunicarlo a la Junta Electoral de Zona antes del comienzo de la votación.

Además la guía incluye protocolos de actuación para cuando la persona que vota sea sorda y usuaria de lengua de signos o sordociega, tenga discapacidad intelectual o dificultades de comprensión o tenga una discapacidad física o movilidad reducida.

PUBLICIDAD

La guía recuerda a los presidentes y vocales de las mesas que el acto de votar es personal e intransferible por lo que nadie puede ser representado por otra persona.

Si una persona no sabe leer o por discapacidad no puede elegir la papeleta, colocarla dentro del sobre o entregarla a la presidencia de la mesa puede pedir la ayuda de una persona de su confianza.

PUBLICIDAD

Una vez comprobada por la mesa su inclusión en la lista del censo la persona que quiera ejercer su derecho de voto deberá entregar el sobre de votación cerrado a quien ejerza la presidencia de la mesa que sin ocultarlo en ningún momento a la vista del público dirá en voz alta su nombre y se lo devolverá para que lo introduzca en la urna.

Cerradas las urnas a la ocho de la tarde la presidencia de la mesa introducirá en la urna respectiva los sobres que contengan las papeletas de voto remitidas por correo.

PUBLICIDAD

A continuación votarán la personas que integran la mesa y los interventores que tengan derecho a votar en ella.

Después comenzará el escrutinio, primero de las papeletas al Congreso de los Diputados y a continuación los votos al Senado. EFE