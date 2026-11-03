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Chenoa y Alejandro Vergara, Abel de ‘La Promesa’, presentarán juntos el especial que despedirá 2026 e inaugurará el nuevo año en La 1

La cantante se pone al frente del especial de fin de año tras hacerlo en 2021 y 2023 y tras su gran éxito en las Campanadas del año pasado Estopa

Chenoa y Alejandro Vergara. (RTVE)
Chenoa y Alejandro Vergara. (RTVE)
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RTVE ya prepara una de las noches más especiales de su programación navideña y ha elegido a dos rostros muy conocidos por la audiencia para despedir 2026. Chenoa y Alejandro Vergara serán los encargados de conducir ¡Feliz 2027!, el tradicional especial musical de Nochevieja de La 1, que volverá a combinar actuaciones, humor y sorpresas para acompañar a los espectadores en las últimas horas del año.

La pareja televisiva reunirá dos perfiles muy distintos, pero con una estrecha vinculación con la cadena pública. Chenoa, que comenzó su trayectoria en la primera edición de Operación Triunfo en 2001, volverá a ponerse al frente de esta cita navideña.

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Para Alejandro Vergara, conocido por interpretar al doctor Abel Bueno en La Promesa, será su primera experiencia como presentador de la gala, aunque en los últimos meses ya ha demostrado su capacidad para desenvolverse en otros formatos de entretenimiento.

La tercera Nochevieja de Chenoa y el estreno de Alejandro Vergara

La cantante asumirá el reto por tercera vez. Ya presentó las ediciones de 2021 y 2023, por lo que su regreso consolida una relación especial con este formato. Además, llega en un momento especialmente dulce de su trayectoria televisiva, después de haber cosechado un destacado resultado en las últimas Campanadas de La 1.

Chenoa en su vestido para las Campanadas 2025-2026 (RTVE).
Chenoa en su vestido para las Campanadas 2025-2026 (RTVE).

Chenoa compartió aquella retransmisión con Estopa, después de que Andreu Buenafuente y Silvia Abril tuvieran que apartarse de la cita por motivos de salud. La apuesta funcionó: la cadena pública reunió a una media de 5.969.000 espectadores y alcanzó un 40,6% de cuota de pantalla. En el momento de las uvas, la audiencia subió hasta los 6.962.000 seguidores y un 43,4% de share, unas cifras que situaron la retransmisión como líder de la noche.

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Su presencia en la programación de RTVE va mucho más allá de esta cita. Desde su salto a la popularidad en Operación Triunfo, la artista ha participado en distintos formatos de entretenimiento, entre ellos La Noche D, The Floor y Dog House, consolidando su faceta como presentadora sin dejar de lado su carrera musical.

A su lado estará Alejandro Vergara, un rostro familiar para quienes siguen las series de La 1. El actor ha alcanzado una gran popularidad gracias a su papel del doctor Abel Bueno en La Promesa, una de las ficciones diarias de referencia de la cadena. También ha participado en Las hijas de la criada y este año se ha sumado al universo del entretenimiento como concursante de Top Chef: Dulces y Famosos.

Cerca de cien artistas y el reto de repetir el éxito

Alejandro Vergara da via a Abel Bueno en 'La Promesa'. (RTVE)
Alejandro Vergara da via a Abel Bueno en 'La Promesa'. (RTVE)

RTVE todavía no ha anunciado el cartel de actuaciones de ¡Feliz 2027!, pero sí ha adelantado que la gala contará con cerca de cien artistas, tanto nacionales como internacionales. La música será el hilo conductor de una noche en la que también habrá espacio para el humor y distintas sorpresas.

La cadena buscará repetir los buenos resultados de la edición anterior. ¡Feliz 2026! reunió a 3.584.000 espectadores y obtuvo un 32% de cuota de pantalla, con una ventaja de 15,9 puntos sobre su principal competidor. Fue el especial de Nochevieja más visto de La 1 desde 2021 y consiguió su mejor cuota desde 2019.

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