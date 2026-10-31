Marta Camín, experta en moda, sobre el estilo de la princesa Leonor y la infanta Sofía: “Tienen miedo a pasarse y defraudar a una parte de la sociedad”

La creadora de contenido, estilista y modelo Marta Camín habla con ‘Infobae’ sobre el estilo de las hijas de los reyes Felipe y Letizia.

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La reina Letizia suele llevarse aplausos y grandes elogios por cada una de sus decisiones de estilo. Sin embargo, sus hijas, la princesa Leonor y la infanta Sofía, no tienen el mismo éxito y muchas veces son comparadas tanto con su propia madre como con herederas de otras realezas europeas. Infobae ha podido hablar con Marta Camín, creadora de contenido, modelo y estilista, sobre el estilo de la heredera y su hermana pequeña.

La experta en moda cree que les hace falta un lavado de cara para mostrar una imagen más juvenil y el consejo que les daría “sería que las dejaran ser ellas”. Camín reconoce que es “muy complicado porque son personajes muy públicos, pertenecen a la realeza, están en un estrato social mucho más clásico, hay unos protocolos y representan una sociedad clásica”.

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Con todo ello, la influencer no se imaginaría a la princesa Leonor con “un pantalón baggy y un crop top”. Para Camín, las hermanas deberían representar más a la juventud: “Tendrían que dejarlas un poco que exploraran su estilo y que fueran chicas jóvenes, que es complicado, pero creo que falta construir algo genuino”. “Intentan siempre replicar looks que llevó su madre o que llevó su abuela, pero estamos en 2026″, explica sobre el peso del legado familiar de la Corona.

El estilo de la princesa Leonor y la infanta Sofía (Europa Press)

El estilo de la princesa Leonor y la infanta Sofía

Entiende que el error no forma parte de ellas, sino del equipo de Casa Real: “Creo que hace falta más gente joven allí asesorando y diciendo: ‘No, no te pongas eso’”. Marta Camín señala también el miedo que parece que existe a mostrar su cuerpo: “No necesitas llevar un gran escote, pero no pasa nada si se nos ve un poco de canalillo o por llevar algo marcando la figura. Su madre se pone esas cosas”.

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El estilo de la princesa Leonor y la infanta Sofía (Europa Press)

En definitiva, la creadora de contenido siente que las hijas del rey Felipe VI y la reina Letizia “tienen miedo a defraudar a una parte de la sociedad y tienen miedo pasarse por otro lado”. Es cierto que “es un tema muy complejo”, por lo que la estilista no quiere ”quitar mérito a la gente de protocolo y de estilismo de la Casa Real". “Muchos estilistas y muchas personas que han trabajado toda su vida con modelos les cuesta mucho vestir a personas reales del día a día y creo que es algo que también les está costando con la infanta Sofía y la princesa Leonor”, explica desde su experiencia.

El estilo de la princesa Leonor y la infanta Sofía (Europa Press)

Marta Camín, autora también del libro Vístete para quererte, las invita a experimentar: “Leonor, Sofía, volveos locas, como digo yo, coge tu armario, empieza a probarte cosas y ponte a hacer looks, a ver con qué te sientes cómoda y a sentirte tú”. “Empezamos a decir todo el mundo que le quedaban muy bien los pantalones y no los ha soltado”, recuerda sobre la princesa Leonor. Otro factor al que se enfrentan ambas y que puede frenarlas son las críticas: “Tienen 20 años, ¿podéis parar?“.

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El estilo de la princesa Leonor y la infanta Sofía (Europa Press)

El ejemplo de la reina Letizia

Estas dificultades estilísticas contrastan con la de su madre, la reina Letizia, a la que siempre aplauden tanto la prensa nacional como la internacional. “No creo que la vistan, es que yo creo que Letizia se viste ella”, opina la influencer, aunque oficialmente es Eva Fernández la mente detrás de su estilo, pese a que ella misma se denomina más bien su asesora porque es cierto que la monarca sabe lo que le sienta bien a su figura.

“Ella viene del periodismo, tiene unos conocimientos supergrandes a la hora de vestirse, de estar y de hablar, pero creo que es ella la que dice ‘Esto sí, esto no, esto no me lo voy a poner’”, explica Marta Camín. Ese mismo procedimiento de asesoramiento más que obligación “es un poco lo que tendrían que dejarle a sus hijas”, cree la estilista.

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