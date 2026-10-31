Qué supermercados abren el 1 de noviembre: horarios especiales de Mercadona, Carrefour, Lidl y demás para el puente de Todos los Santos

Mujer en el supermercado. (Canva)

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Buena parte de España tendrá puente este fin de semana. Un día extra para descansar, hacer una pequeña escapada y desconectar de todo. Pero las últimas compras o las urgencias de último momento no dejan de estar ahí y algunos supermercados abren en el puente de Todos los Santos, aunque cierta parte no en su horario habitual.

Al ser domingo, nueve regiones de España han pasado el festivo al lunes pero el resto no. Sin embargo, sigue siendo domingo y los horarios se aplican como tal.

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Horarios especiales de supermercados

Estos son todos los supermercados que abren y cierran el 1 de noviembre con los horarios de apertura.

Mercadona cierra el domingo en toda España

Mercadona cerrado el 1 de noviembre, Día de Todos los Santos, durante el puente.

Mercadona mantiene su política de descanso dominical sin excepciones: el domingo 1 de noviembre, todas sus tiendas permanecen cerradas en el territorio nacional, sin servicio de compra online ni de reparto a domicilio. La cadena no contempla aperturas especiales por la festividad de Todos los Santos en ninguna de sus comunidades.

Carrefour mantiene abiertas sus tiendas de proximidad

Carrefour Express abre con normalidad durante el puente de Todos los Santos. (Europa Press)

Carrefour opta por un criterio distinto según el tamaño del establecimiento. Los formatos de proximidad, como Carrefour Express y buena parte de las tiendas Carrefour Market, suelen atender al público el domingo 1 de noviembre, con horarios que oscilan entre las 9:00 y las 15:00 horas en los turnos reducidos, o hasta las 22:30 en los establecimientos de horario completo.

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Los hipermercados de la cadena presentan mayor variabilidad: la apertura depende de la normativa comercial de cada municipio. La compañía dispone de un buscador en su web para consultar la situación de cada tienda antes de desplazarse.

Lidl y Aldi abren con horarios reducidos

Lidl abre con horario reducido el 1 y 2 de noviembre, en el puente de Todos los Santos.

Lidl habilita la apertura de tiendas seleccionadas durante el domingo, principalmente en zonas metropolitanas y de costa con alta densidad turística. El horario más frecuente en estos establecimientos va de 9:00 a 15:00 horas.

Aldi, por su parte, mantiene cerrados la mayoría de sus supermercados el domingo 1 de noviembre. En Sevilla, por ejemplo, los cuatro establecimientos que sí abrirán el lunes 2 permanecerán cerrados durante la jornada dominical, según sus calendarios oficiales.

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Alcampo abre el lunes en su horario habitual

Alcampo retoma su horario habitual el lunes 2 de noviembre, tras el festivo de Todos los Santos.(Alcampo).

Alcampo cierra sus hipermercados el domingo 1 de noviembre en la mayoría de sus centros, dado que la festividad de ámbito nacional no forma parte de sus días de apertura autorizada. La cadena retoma su actividad habitual al día siguiente, en las comunidades donde el lunes no es festivo.

Dia abre buena parte de su red el fin de semana

Una tienda Dia abre durante el fin de semana del puente de Todos los Santos. DIA

Grupo Dia destaca por mantener operativa una parte significativa de su red durante todo el puente. Las franjas horarias varían según cada local.

Las franquicias locales y los formatos de menor tamaño, como Dia Go, concentran gran parte de estas aperturas, generalmente en horario matinal de 9:00 a 14:30 o 15:00 horas. La compañía recomienda verificar el horario específico de cada tienda antes de acudir, dado que no existe un criterio único para toda la red.

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El Corte Inglés abre en zonas con festivo comercial autorizado

El Corte Inglés abre con horario especial en el puente de Todos los Santos. (Adobe Stock)

El Corte Inglés e Hipercor abren sus puertas el domingo 1 de noviembre en zonas con festivo comercial autorizado.

Las tiendas Supercor y Supercor Express, de formato más reducido, sí operan con normalidad durante todo el puente, en su horario ampliado de entre 8:30 y 21:30 horas.

Eroski cierra en los días festivos oficiales

Eroski cerrado durante los festivos del puente de Todos los Santos. (Eroski)

Eroski respeta el descanso dominical y los festivos autonómicos en la mayoría de sus establecimientos.

Este criterio se repite en gran parte de su red, especialmente en los territorios donde la cadena tiene mayor presencia, como el País Vasco y Navarra. La compañía recomienda consultar el calendario de aperturas disponible en su página web o el localizador de tiendas, dado que algunos establecimientos pueden aplicar horarios distintos según el municipio y la normativa comercial local.

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Centros comerciales y tiendas de conveniencia

Para quienes necesiten realizar compras de última hora, las tiendas de conveniencia ubicadas en estaciones de servicio mantienen su actividad durante todo el puente sin restricciones horarias, al igual que buena parte de los pequeños comercios de alimentación de barrio.