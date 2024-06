Leticia Sabater se emociona en ‘El Hormiguero’ al hablar de su infancia y confiesa que sufrió bullying: “Me han insultado mucho”

Leticia Sabater en 'El Hormiguero' el 24 de junio de 2024 (ATRESMEDIA)

Leticia Sabater es la animadora por excelencia en nuestro país. De ser azafata en Un, dos, tres... responda otra vez a revolucionar el mundo de la música con La Salchipapa, la cantante ha conseguido ser parte de generaciones de padres e hijos en España. Por ello, la artista ha sido la invitada de El Hormiguero este lunes 24 de junio, donde ha revolucionado el programa y también ha mostrado su lado más humano.

Pablo Motos ha querido conocer el motivo por el que decidió dar un cambio de rumbo en su carrera y comenzar a hacer música para adultos: “Yo vi que ya se estaban acabando la moda de los programas infantiles y empezaban a haber muñecos. Llegó el momento en el que decidí que tenía que jugarme el dinero que había ganado para lanzarme a hacer lo que realmente me apetecía hacer, ser feliz y entretener a la gente, ser una show-woman, como Rafaella Carrá. Un día volviendo de Valencia escribí la canción Mr. Policeman, pensando en lo que me gustaba escuchar a mí cuando salía de fiesta y así hasta hoy”.

Sin embargo, no ha podido evitar emocionarse al compartir con el presentador cómo fueron los inicios de su carrera, ya que según la artista, “era muy poco agraciada”. “Mi abuelo dijo: esto no tiene solución”, ha explicado. Y es que lo peor ocurría mientras iba al colegio: “Yo me dí cuenta de que tenía que ser simpática para que alguien me hiciera caso. A mi me cuesta explicarlo porque yo he sufrido mucho, en el colegio me han insultado mucho y te dicen de todo. Hasta los 13 años sufrí muchísimo día tras día”, ha recordado la cantante de El polvorrón.

Todo cambió cuando decidió ser artista. Con solo ocho años tomó la decisión de que quería vivir en los escenarios, mientras que sus hermanas eran estudiantes cum laude. Al estar su familia relacionada con los Martínez-Bordiú no la apoyaron, pero sus intenciones no cambiaron: “Un día me cogieron para un concierto de Luis Miguel para un programa en Madrid, y él dijo que me quería para toda la gira. Mis padres me dijeron que ni hablar, y ahí es cuando quise ser artista”.

“Yo hago 500 abdominales a la semana”

Además de su trayectoria profesional, la cantante es muy conocida por sus numerosos retoque estéticos. Por ello, Pablo Motos ha aprovechado la ocasión para conocer todos los detalles sobre estos: “La gente piensa que llevo más de las que llevo. Llevo un lifting e toda la cara y la de los abdominales. Que te quitan esa grasa que tienes debajo y a partir de ahí te los curras. Yo hago 500 abdominales a la semana”. Además de estos, la artista también se realizó una reconstrucción del himen, ya que como ha explicado, tenía un grave problema con el tamaño de los miembros de sus parejas.

La interprete se ha mostrado durante toda la entrevista con mucha complicidad con Motos, a quien le ha llegado a regalar una gorra de policía con dedicatoria, e incluso una actuación encima de la mesa, con la cual el valenciano se ha echado las manos a la cabeza. “Estoy muy contenta, porque siempre le ha costado más a las cadenas confiar en mí que al público”, ha sentenciado la cantante.

