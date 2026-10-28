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Si tienes menos amigos después de los 60 años, no significa que seas asocial: la mente cambia para priorizar la calidad sobre la cantidad

Un estudio revela que reducir el círculo social con la edad es el resultado de una decisión consciente para ganar estabilidad emocional y paz mental

Dos mujeres caminando por un parque. (Gabriel Luengas/Europa Press)
Dos mujeres caminando por un parque. (Gabriel Luengas/Europa Press)
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Con el paso de los años, las agendas llenas de compromisos y los planes multitudinarios van dejando paso a tardes tranquilas y reuniones en círculos muy reducidos. Para muchos jóvenes, observar cómo sus padres o abuelos recortan su círculo de amistades suele generar una alarma: la sospecha de que están cayendo en el aislamiento o en la tristeza. Sin embargo, la psicología desmiente este prejuicio. Reducir el número de amistades pasados los 60 años no es un síntoma de apatía ni de abandono social, sino una decisión consciente para maximizar el bienestar personal.

Una investigación desarrollada por la Universidad de Stanford, liderada por la psicóloga Laura L. Carstensen, siguió el día a día de adultos de distintas generaciones para analizar cómo evolucionan los sentimientos con el tiempo. Mediante el uso de dispositivos electrónicos que evaluaban los estados de ánimo en momentos aleatorios de la jornada, los científicos constataron que el bienestar emocional tiende a progresar con la edad, logrando un balance significativamente más positivo entre los momentos agradables y desagradables de la vida cotidiana.

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Este fenómeno responde a la teoría de la selectividad socioemocional, según la cual las decisiones relacionales cambian drásticamente en función de cómo percibimos el tiempo que nos queda por vivir. Durante la juventud, cuando el futuro se percibe como un horizonte abierto e ilimitado, las prioridades se centran en la exploración, la ampliación constante de la red social y la acumulación de conocimientos o contactos. En cambio, cuando se toma conciencia de que el tiempo es un recurso finito, las metas cambian de dirección: el foco se desplaza hacia la búsqueda de confort afectivo, significado y serenidad en el presente.

Cinco personas, tres mujeres y dos hombres, sentadas en una mesa de madera. En el centro hay un tazón de papas fritas y varias bebidas en botellas y vasos.
Amigos en un bar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El arte de seleccionar a quién regalar el tiempo

Esta “poda” en la agenda no se produce de forma aleatoria. Los datos del estudio revelan que los vínculos que se van diluyendo corresponden casi exclusivamente a conocidos lejanos, contactos casuales o relaciones que generaban fricción. Por el contrario, los lazos íntimos y verdaderamente significativos se mantienen intactos. Las personas mayores simplemente dejan de invertir energía en dinámicas superficiales o compromisos por compromiso para volcar su atención en quienes les aportan tranquilidad y confianza mutua.

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Esta forma de encarar la madurez enlaza de forma directa con las ideas que la filosofía clásica planteaba hace más de dos milenios. Ya en la Antigua Grecia, Aristóteles distinguía entre las amistades basadas en la utilidad o el placer momentáneo y aquellas fundamentadas en el afecto sincero y la virtud, las únicas verdaderamente duraderas. Del mismo modo, la tradición estoica invitaba a tomar conciencia del valor del tiempo para no malgastarlo en preocupaciones secundarias o en complacer las expectativas ajenas.

Cuatro personas, dos hombres y dos mujeres, brindan con copas de vino tinto. Se ven salpicaduras de vino. Fondo de estantes con botellas.
Un grupo de amigos en un bar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sin embargo, los expertos subrayan una matización crucial: la clave reside en la libertad de elegir. Reducir el círculo social por decisión propia garantiza estabilidad emocional, pero la soledad no deseada conlleva serios riesgos. Diversos análisis publicados en la revista Perspectives on Psychological Science por investigadoras como Julianne Holt-Lunstad alertan de que el aislamiento involuntario incrementa significativamente el riesgo de mortalidad.

Por ello, ante un familiar mayor que acorta progresivamente su lista de contactos, la clave no consiste en juzgar la cantidad de personas que le rodean ni en presionar para mantener una agenda social artificial. La verdadera respuesta está en aprender a escuchar la libertad y satisfacción personal con el que decide gestionar y compartir su tiempo.

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